Жесткий сценарий: Британия тащит всех на дно

Глобальная рецессия — это то, о чем говорят уже несколько месяцев аналитики. Ее катализатором сегодня может стать Великобритания . Шансы на то, что страна выйдет из ЕС без сделки существенно возросли. На Туманном Альбионе уже готовятся к худшему — торговые сети и население запасают континентальные продукты. Экономические партнеры Британии также разрабатывают планы на случай «жесткого Brexit».

Выход Великобритании из ЕС без соглашения — это страшный сон Западного мира. С самим Brexit уже все более или менее смирились, понизили немного рейтинги, заложили в прогнозы и ожидания, но неконтролируемое расставание пугает политиков и аналитиков.

Агентство Bloomberg назвало неопределенность с Brexit одним из главных рисков для мировой экономики в 2019 году. По мнению аналитиков S&P, «жесткий» Brexit неминуемо приведет к рецессии британской экономики.

«Наш базовый сценарий заключается в том, что Великобритания и ЕС согласятся и ратифицируют сделку Brexit. Но мы полагаем, что риск отсутствия сделки достаточно велик, чтобы повлиять на рейтинг», — отмечал аналитик S&P Global Ratings Пол Уоттерс.

Ведущий аналитик рейтингового агентства Fitch по вопросам суверенной задолженности Джеймс Маккормак также считает, что выход без сделки приведет страну на грань рецессии, и в худшем варианте спад может составить 0,6%.

«Очевидно, что (бюджетный) дефицит стал бы существенно расти в условиях реализации сценария более глубокой рецессии. А это почти наверняка привело бы к изменению курса на сокращение соотношения размеров долга к стоимости ВВП и почти наверняка возымело бы (негативное) воздействие на рейтинг», — говорил он в интервью агентству Reuters.

Аналитики банка считают, что в этом случае пройдет новый референдум по Brexit, а лейбористы проведут национализацию железных дорог, коммунального сектора и энергокомпаний. Все это станет шоком, и курс фунта стерлингов упадет до $1. Сейчас он стоит $1,28.

Неопределенность уже дает о себе знать. Бизнес-инвестиции в Великобритании в 2019 году резко сократят темпы роста до 0,1% с ожидавшегося в 2018 году роста на 1% на фоне неопределенности, связанной с Brexit, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на прогноз Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC).

Хуже всего то, что на рынках может возникнуть паника, которая станет «черным лебедем», триггером для массовых распродаж и начала нового глобального кризиса. Тем более, что рынки сейчас крайне нестабильны. В декабре прошлого года американские биржи накрыла волна распродаж, которая стала худшей с Великой депрессии.

Пока биржи отреагировали спокойно. Причина в том, что негативный сценарий был во многом заложен в котировки, но, если правительство Терезы Мэй отправят в отставку, ситуация может измениться.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена также проводить новый референдум, хотя он мог бы спасти положение, поскольку общественное мнение сейчас явно за то, чтобы остаться в ЕС.

Она заявила в среду, что страна выйдет из состава Евросоюза 29 марта, несмотря на отказ британского парламента поддержать ее проект соглашения с ЕС по Brexit. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, вопрос о продлении переговоров по 50 статье (регулирует выход государств-членов из ЕС) может быть вынесен на рассмотрение парламента при наличии «надежного альтернативного плана выхода».

«Политика правительства заключается в том, что мы покидаем Европейский союз 29 марта. ЕС может продлить переговоры по 50-й статье только в том случае, если бы была уверенность в существовании плана, который позволит согласовать сделку», — сказала Мэй.

Финансисты и банкиры уже начали мигрировать из Лондона в ЕС, прежде всего, в Германию, а также в США и Азию. Офисы в Сити понемногу пустеют. По оценке Bloomberg, наибольшие проблемы в случае «жесткого» Brexit, будут ждать сектор коммерческой недвижимости и розничную торговлю. Некоторые торговые сети уже делают запасы на черный день.

Сейчас треть продуктов питания в страну завозится из Европы, а доля свежих продуктов еще выше — 40%. За годы единого рынка супермаркеты привыкли к беспрепятственному перемещению товаров с континента на Британские острова. За оставшиеся месяцы они никак не смогут приспособиться к новым условиям, говорится в материале Русской службы «Би-би-си»

Часть британцев также старается запастись континентальными продуктами, ведь даже, если не случится худшего, то цены все равно вырастут после мартовского разрыва отношений. В списке покупок: вина, сыры, мясные деликатесы, оливковое масло, рис, рыбные консервы, чай, кофе, орехи, шоколад и даже мука, соль, сахар и туалетная бумага.

Как сообщает CNN, полиция Лондона усиливает меры безопасности на улицах, опасаясь, что граждане начнут в панике скупать продукты питания. Есть опасения и по поводу грабежей ретейлеров.

Ранее The Guardian сообщала, что британская полиция готовит около 1 тыс. стражей порядка для переброски в Северную Ирландию, если там начнутся волнения из-за Brexit. Ирландцы, как и другие «национальные республики» в составе Королевства хотят остаться в ЕС. Им не нравится, что появятся таможенные барьеры, которые приведут к росту цен и сложностям в введении бизнеса.

За пределами Соединенного Королевства также все готовятся к худшему. Французское объединение промышленников и предпринимателей MEDEF призывает компании республики готовиться к выходу Великобритании из ЕС при отсутствии соглашения.

«MEDEF принял к сведению голосование палаты общин 15 января. Этот результат сегодня делает, к сожалению, возможным выход Великобритании без соглашения 29 марта. Не будет ни переходного периода, ни отсрочки, ни отступления. Люди, блага, услуги и капиталы не смогут больше свободно циркулировать между Европой и Великобританией», — говорится в заявлении.

Германия подготовилась к любым сценариям Brexit, но все же хочет, чтобы Брюссель и Лондон смогли заключить сделку. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала ZDF министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

А вот в Бельгии к последствиям Brexit на данный момент подготовились только 5 тысяч из 25 тысяч предприятий, которые ведут бизнес с компаниями в Соединенном Королевстве, сообщает «Прайм» со ссылкой на RTBF

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что правительство страны готовится и принимает меры для защиты граждан и предприятий на случай «жесткого» Brexit.

Власти Фландрии утверждают, что Brexit в большей степени угрожает именно этому наиболее экономически развитому и населенному региону Бельгии.

Согласно исследованию Католического университета Левена, Brexit без соглашения с ЕС об условиях выхода из общего рынка и таможенного союза может стоить Фландрии 28 тысяч рабочих мест.

По оценке международной консалтинговой компании Deloitte, Бельгия, Германия, Франция и Нидерланды входит в четверку стран ЕС, экономики которых больше всего пострадают от Brexit.