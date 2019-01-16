«Свидетельство глубокого кризиса»: почему в Германии заговорили о выходе из ЕС

В преддверии выборов в Европарламент вторая по популярности партия ФРГ «Альтернатива для Германии» включила в свою программу положение о возможном выходе страны из ЕС , если союз не будет реформирован. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о «глубоком кризисе Евросоюза». Политологи подчёркивают, что впервые будущее ЕС официально поставили под сомнение на столь высоком уровне — более того, это произошло в государстве, которое играет ключевую роль в объединении. Как отмечают аналитики, евроскептицизм набирает силу в целом ряде стран, а значит, растёт вероятность того, что ЕС ждут глубокие реформы уже в ближайшем будущем.

Германия может выйти из Евросоюза, если в ближайшее время он не будет реформирован. Такую вероятность допускает крупнейшая оппозиционная партия ФРГ — правая «Альтернатива для Германии», съезд которой прошёл в саксонском городе Риза 13 января. Как сообщает германское информагентство DPA , эта инициатива стала одним из ключевых пунктов программы АдГ, принятой к выборам в Европарламент, которые состоятся 23—26 мая.

Предполагаемый процесс получил название дексит (Dexit) — по аналогии с брекситом. В АдГ допускают, что Германия может покинуть ЕС в ближайшем будущем и лоббируют идею глубокой реформы Евросоюза.

В частности, в программе говорится о стремлении «Альтернативы для Германии» ограничить законодательную роль ЕС и распустить Европарламент, заменив его ассамблеей представителей национальных законодательных собраний стран-членов.

Также немецкие евроскептики выступают за то, чтобы ЕС вновь превратился в исключительно экономический союз и перестал вмешиваться в национальную политику государств. В частности, участники съезда АдГ заявили о необходимости отмены антироссийских санкций и выхода Германии из механизмов общей внешней политики ЕС.

В области экономики наиболее радикальное предложение — возможность возвращения к дойчемарке и отказ от евро. Это стандартный пункт программы АдГ с момента основания партии в 2013 году.

Правая альтернатива

Рейтинги радикальных консерваторов из «Альтернативы для Германии» постоянно растут. В 2017 году это движение смогло преодолеть 5%-ный барьер на парламентских выборах и получило в бундестаге 91 место, сформировав третью по величине фракцию.

На фоне разрастающегося миграционного кризиса в Германии позиции АдГ в последнее время укрепились ещё больше. По данным немецкого исследовательского института INSA, полученным по заказу журнала Stern и опубликованным 7 января, сейчас АдГ занимает вторую строчку рейтинга политических партий. Она популярна так же, как и партнёр блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС в правительственной коалиции — социал-демократы. Партию евроскептиков поддерживают 15% немцев.

Политики из АдГ приветствуют брексит, предлагают закрыть внешние границы Европейского союза, а также серьёзно ужесточить миграционную политику.

Они стали первыми, кто в партийной программе затронул вопрос выхода ФРГ из ЕС, однако эксперты отмечают, что эта инициатива вполне соответствует их политическому курсу. «Альтернатива для Германии» оппонирует немецкому политическому истеблишменту, а он отвечает ей «взаимностью»: 15 января издание Der Tagesspiegel написало, что Федеральная служба защиты Конституции Германии рассматривает возможность установления слежки за лидерами объединения.

«АдГ — оппозиционная партия, которая была образована как альтернатива политике Ангелы Меркель и как антиевропейская партия, поэтому нет ничего удивительного в том, что она включила пункт о выходе Германии из ЕС в свою предвыборную программу. Ранее АдГ предлагала отказаться от евро», — отметила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

В свою очередь, эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова подчеркнула в интервью RT, что само по себе предложение о выходе Германии из ЕС свидетельствует о радикальном сдвиге в восприятии Евросоюза.

«Это совершенно уникальная ситуация, особенно для «Альтернативы для Германии», ведь изначально их позиция в отношении ЕС была скорее реформистской, — отмечает Платонова. — Когда в таких странах, как Греция, Италия или Франция, начинают говорить о выходе из ЕС, то речь идёт о том, чтобы освободиться от экономического бенефициара Евросоюза — Германии. Но если в самом бенефициаре со стороны второй по популярности партии озвучивается идея выхода из ЕС, это свидетельствует о глубоком кризисе в Евросоюзе».

«Усиливается недовольство»

Как подчеркнула в беседе с RT Екатерина Тимошенкова, партии популистов и евроскептиков набирают вес во многих странах.

«В ЕС наблюдается тренд не только на усиление ядра, но и на усиление национальных интересов», — говорит Тимошенкова.

Одним из основных факторов роста евроскептицизма наряду с миграционным кризисом аналитики называют экономический дисбаланс внутри ЕС. Германию, крупнейшую экономику Европы, не раз обвиняли в стремлении манипулировать другими государствами в своих интересах. Так, во время острой фазы кризиса в ряде стран Южной Европы требование со стороны Берлина и Брюсселя сократить бюджетные расходы вызвало лишь раздражение и волну протестов.

«На юге усиливается недовольство, эти государства требуют другого механизма распределения: чтобы Германия всё-таки оплачивала их социальные реформы, а ФРГ взамен выдвигает жёсткие требования к бюджету. Это противостояние выливается в конфликт. Но то, что Европейский союз нуждается в реформировании, — это однозначно. Сейчас рассматриваются наиболее оптимальные варианты, и Германия является в данном случае ключевой страной. Именно она во многом будет определять, по какому пути будет развиваться Европейский союз», — подчеркнула Тимошенкова.

В свою очередь, как подчеркнул 8 января в интервью изданию Euractiv аналитик Европейского центра Карнеги Корнелиус Адебар, росту немецкого евроскептицизма парадоксальным образом способствует нежелание других стран ЕС (Венгрия, Польша) подчиняться общеевропейским нормам.

«Некоторые играют по правилам (немцы любят рассматривать себя в качестве таковых), а есть другие, кто не играет по правилам, но хочет получать блага, — отмечает эксперт. — Если они (Германия. — RT) не увидят, что каким-то образом порядок будет восстановлен, существует высокая вероятность роста евроскептицизма или по меньшей мере очень критических настроений».

Эксперты напоминают, что партии, критично настроенные по отношению к Евросоюзу, в последние несколько лет смогли занять лидирующие позиции на политической арене в различных странах ЕС. В частности, речь идёт о Великобритании, Франции, Дании, Австрии, Германии, Швеции, Греции и Италии.

Согласно данным опроса общественного мнения социологической службы ЕС Eurobarometer, который проводился осенью прошлого года, 48% европейцев не доверяют институтам ЕС. Меньше всего Брюсселю верят в Греции (26%), Великобритании (31%) и Чехии (32%). Основной проблемой ЕС европейцы называют нелегальную миграцию (40%) и рост террористической угрозы (20%). В Германии число людей, не доверяющих Евросоюзу, достигает 38%.

Призыв к реформам

Reuters © Christian Hartmann

Именно евроскептиков из других стран рассматривает в качестве своих главных союзников на грядущих выборах в Европарламент «Альтернатива для Германии». Как отметил в интервью немецкому изданию Deutschlandfunk сопредседатель партии Йорг Мойтен, АдГ надеется, что после майских выборов ЕС начнёт эволюционировать «в сторону Европы наций, мирно сотрудничающих друг с другом».

Со схожим заявлением тогда же, 13 января, выступила и лидер французской партии «Национальное движение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен.

«Мы предлагаем постепенный переход от Европейского союза к европейскому альянсу наций», — подчеркнула она, анонсируя старт своей избирательной кампании в Европарламент.

Несмотря на рост националистических настроений и призывы организовать референдум по вопросу выхода из Евросоюза по примеру Великобритании, запустившей брексит, в реальности полностью отказаться от идей европейской интеграции готовы немногие, отмечают эксперты.

«Другие страны могут использовать вопрос выхода из ЕС лишь в качестве инструмента шантажа», — считает Тимошенкова.

Так, в той же Германии абсолютное большинство граждан (79%) выступают против теоретического выхода из ЕС. Об этом свидетельствуют данные немецкого исследовательского института Forsa. Примечательно, что и в АдГ рассматривают выход из Евросоюза в качестве крайней меры, если их требования по реформе ЕС не будут выполнены.

«Европейский союз помогал Германии после войны восстанавливаться, получать суверенитет, которого у неё не было. И сейчас благодаря тому, что она является членом ЕС, она во многом может обеспечивать свой экспорт и получать больше преимуществ. Поэтому отказываться от ЕС Германия не станет», — считает Тимошенкова.

Аналогичной точки зрения придерживается заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер . По его словам, евроскептики в первую очередь хотели бы глубокого реформирования ЕС и повышения роли национальных государств.

«Они хотят изменить условия сохранения своих мест в Европейском союзе. Из этих условий самое главное, что целый круг основных экономических, социальных вопросов должен решаться не в Брюсселе, не на наднациональном уровне, а на уровне отдельных стран. Государства должны иметь равные возможности», — заявил в разговоре с RT Швейцер.

Екатерина Тимошенкова полагает, что в среднесрочной перспективе Евросоюз может быть преобразован с учётом назревших проблем.

«Есть разные варианты развития Европейского союза: это либо Европа разных скоростей, когда будет разная степень сближения и в вопросах экономики, и в вопросах создания общей внешней политики, а есть вариант, когда реформы будут проходить параллельно по всей Европе», — заключила эксперт.

В свою очередь, Дарья Платонова считает, что серьёзный импульс к изменениям в ЕС могут дать грядущие выборы в Европарламент.