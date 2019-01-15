If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?— Donald Tusk (@eucopresident) 15 января 2019 г.

"Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет [выхода] без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остается финальное решение?" — написал во вторник Туск в Twitter.