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Туск признал соглашение по Brexit проваленным 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Евросовета Дональд Туск признал проваленным соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после голосования против него в британском парламенте.
"Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет [выхода] без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остается финальное решение?" — написал во вторник Туск в Twitter.
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Европа , В мире , Дональд Туск , Парламент Великобритании , ЕС , Европейский совет , Великобритания
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