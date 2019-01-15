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В отношениях Макрона и Меркель произошел разлад 

ТВ Центр 54 минуты назад
Фото: Reuters
Отношения между Францией и Германией становятся все более хрупкими. У стран противоположные цели в сфере энергетики, обороны и финансов. Масло в огонь подливает и Москва с реализацией проекта "Северный поток — 2". Ряд немецких политиков убеждены, что ввод в эксплуатацию газопровода расколет франко-немецкую дружбу.
На контрасте с Германией, которая находится на грани рецессии, и пассивным канцлером Ангелой Меркель, Париж стремится занять главенствующее положение в Европе, пишет Die Welt. Ранее президент Пятой Республики Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, но французские генералы отказались "германизироваться".
Антифранцузские настроения в Германии связаны по большей части именно с этим. Кроме того, Германия считает Францию ненадежной страной с "некомпетентным руководством", протесты "желтых жилетов" тому доказательство.
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Европа , В мире , Ангела Меркель , Die Welt , Германия , Москва , Франция
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