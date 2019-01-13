Программа АдГ на выборах в Европарламент включает пункт о возможности выхода ФРГ из ЕС

Германская правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняла программу, с которой пойдет на выборы в Европарламент, где прописана возможность выхода страны из ЕС в случае, если Европейский союз не будет в обозримом будущем радикально изменен. Большинство делегатов проходящего в воскресенье в городе Риза (Саксония) съезда АдГ высказалось за включение соответствующего пункта, передает агентство DPA.

"Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества", — говорится в программе.

Лидер АдГ Александер Гауланд, выступая на съезде, тем не менее высказался против установления партией конкретной даты возможного выхода Германии из ЕС.

В своей программе АдГ также призвала ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу, "чтобы при любых обстоятельствах сохранить идентичность европейских народных культур".