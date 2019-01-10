Германия стремится к более тесному сотрудничеству с Россией, заявил Маас

Германия стремится к более тесному и доверительному сотрудничеству с Россией , это должно стать целью европейской "восточной политики", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в четверг на традиционном новогоднем приеме "Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики".

"Мы хотим наиболее тесного, доверительного сотрудничества с Россией — это должно быть целью в том числе европейской "восточной политики". Но чтобы прийти к этому, нам нужен настоящий, честный диалог. И нам нужны ясные принципы. Чем сложнее отношения, тем более ясный язык нужен нам", — сказал министр.

Он добавил, что "диалог ради стремления к диалогу не приведет нас вперед". По словам Мааса, Западу нужны "твердые позиции, которые мы связываем с однозначными предложениями".