Против геев и мигрантов: ученица предаст Меркель

Этот год может стать решающим для канцлера Германии Ангелы Меркель . В конце прошлого она утратила лидерство в Христианско-демократическим союзе — председателем ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. И хотя ее называют «мини-Меркель», жизнь канцлера легкой вряд ли будет — новый лидер партии уже заявила о планах пересмотреть миграционную политику. Также сохраняется угроза выхода из правительственной коалиции социал-демократов.

В начале декабря 2018 года решалась судьба одной из ведущих партий Германии — Христианско-демократического союза, — председателем которого последние 18 лет была Ангела Меркель. Новым лидером ХДС стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую германские эксперты называют чуть ли не «ученицей» канцлера.

При этом «ученица» еще имеет шанс попросить «учителя» покинуть класс раньше окончания урока.

Развязка была не так очевидна — своего соперника, а также жесткого оппонента Меркель Фридриха Мерца Крамп-Карренбауэр обошла всего на 4%.

Так или иначе, теперь кризис власти для Меркель можно считать практически преодоленным — эксперты больше не прогнозируют ее уход с поста канцлера раньше срока (2021 год). Также наблюдатели полагают, что с высокой долей вероятности сохранится и правящая коалиция. Однако это вовсе не означает, что Меркель будет легко.

Тот факт, что давление на Меркель внутри партии несколько ослабнет, не отменяет неумолимых данных социологических исследований. В ноябре центра Insa фиксировал, что почти две трети немцев считают, что Меркель должна передать полномочия канцлера будущему главе ХДС уже в начале 2019 года (62,2%).

Кроме того, Крамп-Карренбауэр заявила, что пересмотрит миграционную политику Германии. В частности, в интервью Bild am Sonntag она заявила, что Германии нужен «разумный пограничный контроль — транзитные центры, двусторонние соглашения для быстрого возвращения на родину тех, кому отказано в предоставлении убежища в Германии».

Также она предлагает обязать беженцев, получивших право на убежище в Германии, проходить военную службу на территории ФРГ в течение года.

При этом политик утверждает, что не пытается поставить под сомнение важность принципа открытых границ, однако планирует обсудить проблему миграции с экспертами, чтобы выработать конкретные меры для улучшения ситуации. Более того, с выработанной миграционной программой Крамп-Карренбауэр планирует повести ХДС на выборы в Европарламент весной 2019-го.

Однако наблюдатели вспоминают, что в 2015 году, когда Карренбауэр еще находилась на посту генсека ХДС, именно она поддержала канцлера в решении принять рекордное число беженцев, хотя и оговаривалась, что мигранты должны соблюдать немецкие законы.

Сегодня же Крамп-Карренбауэр выступает за последовательное выдворение из страны всех, кому власти отказали в предоставлении статуса «беженца».

Стоит перед новым лидером ХДС и другая амбициозная задача. В последние годы Христианско-демократический союз в попытках справиться с ростом популярности праворадикальных сил («Альтернатива для Германии) был вынужден идти на серьезное сближение позиций с социал-демократами, но эта связка не срабатывает в плане повышения популярности блока.

Поэтому Крамп-Карренбауэр предстоит серьезно поработать над позиционированием партии перед выборами в 2021 году, когда ХДС будет бороться за кресло канцлера без Ангелы Меркель.

«Крамп, безусловно, является кандидатом от Меркель — она ее продвигала на эту должность. Крамп себя всегда позиционирует как ее ассистент, как ее ученик. Пока Крамп будет руководить партией, Меркель будет свободно руководить правительством, между ними не будет разногласий», — уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Впрочем, Крамп-Карренбауэр, несмотря на то что ее называют «мини-Меркель», таковой, скорее всего, не является. Она более консервативна, чем Меркель, а основой партийной идеологии ХДС она называет «христианское представление о человеке».

Ранее Крамп-Карренбауэр выступала против легализации однополых браков, а партнерские отношения подобного типа она расценила отрицательно. Они, по ее словам, не ведут к ответственности партнеров друг перед другом.

В целом, такая риторика несколько не соответствует логике развития социальных процессов в ФРГ. Более того, новый лидер ХДС ранее выступала за ужесточение правил абортов.

При этом новый лидер ХДС, несмотря на жесткость позиций, обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности политиков журнала Spiegel . По данным издания, Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% опрошенных. У Меркель же всего 48%.

Тем не менее, поддержка Меркель сработала на руку Крамп-Карренбауэр, а сама канцлер обеспечила стабильное окончание своего срока полномочий. Однако хотя германская политика выглядит более предсказуемой, поддержка учеником своего учителя не всегда гарантирована. Когда-то саму Меркель называли «ученицей» и «девочкой Коля ». Речь шла о германском канцлере Гельмуте Коле, который и ввел Меркель в большую политику. Вместе с тем стоило ХДС проиграть выборы, Меркель сама потребовала отставки Коля и спустя некоторое время заняла его место.

Поэтому положение Меркель нельзя назвать твердым. Как предрекает Bild, у блока ХДС-ХСС существует план на случай выхода Социал-демократической партии Германии из нынешней правительственной коалиции. Это может произойти после выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

В случае проигрыша СДПГ на этих выборах в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.