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Хакеры раскрыли данные об отделе дезинформации в ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 30 минут назад
Хакеры Anonymous обнародовали новые документы по британскому государственному информационному проекту Integrity Initiative; в одном из сканов прямо говорится о существовании в Европейском союзе подразделения по дезинформации.
В опубликованном аналитическом докладе по Молдавии предлагается объединить «информационные материалы, поставляемые через соответствующие региональные кластеры, особенно в Испании, Португалии, Франции и Италии, а также в Бельгии (подразделение ЕС по дезинформации, базирующееся в Брюсселе, и НАТО) и Нидерландах (Европол)», передает РИА «Новости».
Подразделение East StratCom Task Force в Европейском союзе, согласно данным на официальном сайте внешнеполитической службы Евросоюза, направлено на информационное противодействие России и русскому языку, а также продвижение европейской информационной повестки в постсоветских странах Восточной Европы.
Кроме того, по данным хакеров, правительство Британии, возглавляемое Консервативной партией, необоснованно тратило средства налогоплательщиков на кампанию против оппозиционной Лейбористской партии и ее лидера Джереми Корбина, в том числе на ресурсах финансируемой из казны телерадиокорпорации Би-би-си и респектабельной газеты The Guardian.
В опубликованных материалах приводился анализ и статистика работы лейбористской партии, а также аргументы того, почему лейбористы имеют проигрышные позиции на британской политической арене.
В начале декабря хакеры Anonymous обнародовали новые документы антироссийского британского проекта Integrity Initiative, призвав к открытому расследованию его деятельности.
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Комментарии6
Европа , Видео , В мире , Джереми Корбин , Anonymous , ЕС , Лейбористская партия , Консервативная партия , НАТО , The Guardian , РИА Новости , Молдова
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