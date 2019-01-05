Хакеры раскрыли данные об отделе дезинформации в ЕС

Хакеры Anonymous обнародовали новые документы по британскому государственному информационному проекту Integrity Initiative; в одном из сканов прямо говорится о существовании в Европейском союзе подразделения по дезинформации.

Подразделение East StratCom Task Force в Европейском союзе, согласно данным на официальном сайте внешнеполитической службы Евросоюза, направлено на информационное противодействие России и русскому языку, а также продвижение европейской информационной повестки в постсоветских странах Восточной Европы.

В опубликованных материалах приводился анализ и статистика работы лейбористской партии, а также аргументы того, почему лейбористы имеют проигрышные позиции на британской политической арене.

В начале декабря хакеры Anonymous обнародовали новые документы антироссийского британского проекта Integrity Initiative, призвав к открытому расследованию его деятельности.