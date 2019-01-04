Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Польши назвал Туска неформальным представителем Германии в ЕС 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что не считает экс-премьера страны Дональда Туска, который в настоящее время является главой Европейского совета, польским представителем в Евросоюзе (ЕС). Об этом он заявил в интервью Polska Times.
По словам министра, польская сторона не сомневается в легитимности Туска, но не считает его своим представителем. При этом на последних выборах главы Евросовета в 2017 году страна выдвигала другого кандидата, а Туска предложила Мальта.
"За несколько часов до саммита об избрании Туска объявила в ходе выступления в Бундестаге [канцлер ФРГ] Ангела Меркель. Выглядело так, как будто он был представителем Германии, хотя и, возможно, неформальным", — сказал Чапутович.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск распространил видеопоздравление с наступающими новогодними праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке.
Газета.Ru: последние новости
Telegraph: британские министры обвинили коллегу в проблемах с финансированием Brexit Spiegel: Крамп-Карренбауэр перегнала Меркель в рейтинге популярности Юнкер призвал британцев не ждать решения по Brexit от ЕС
Европа , В мире , Ангела Меркель , Дональд Туск , Бундестаг , МИД , ЕС , Европейский совет , Германия , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев узаконил разрыв дружбы с Москвой13
Японцы назвали Курилы своими раньше времени2
«У нас правят дебилы»278
США решили нанести «удар» по России в Сирии390
Похороны Криса Кельми возмутили брата певца6
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение