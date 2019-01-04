Глава МИД Польши назвал Туска неформальным представителем Германии в ЕС

По словам министра, польская сторона не сомневается в легитимности Туска, но не считает его своим представителем. При этом на последних выборах главы Евросовета в 2017 году страна выдвигала другого кандидата, а Туска предложила Мальта.

"За несколько часов до саммита об избрании Туска объявила в ходе выступления в Бундестаге [канцлер ФРГ] Ангела Меркель. Выглядело так, как будто он был представителем Германии, хотя и, возможно, неформальным", — сказал Чапутович.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск распространил видеопоздравление с наступающими новогодними праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке.