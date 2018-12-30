Печат (Сербия): в ожидании Путина

Более года назад вашингтонский «Атлантический совет» опубликовал доклад под названием «Балканы, вперед — новая американская стратегия для региона». Тогда посольство США в Белграде попыталось успокоить сербскую общественность объяснениями о том, что эта организация — всего лишь один из академических исследовательских институтов США, который «постоянно участвует в публичных дискуссиях о внешнеполитических вопросах», однако подобные «академические исследовательские институты не играют формальной роли в формировании официальной американской политики».

Стратегия «Атлантического совета»

Стратегия «Атлантического совета» так взволновала сербскую общественность, что посольству даже пришлось отреагировать, дав процитированное объяснение, которое на самом деле не отражает реального положения дел. Все понимают, что формальной роли «Атлантический совет» не играет, но это не означает, что он не играет никакой роли вообще. В стратегии говорилось об «историческом сближении с Сербией » и об «историческом возрождении американо-сербского союзничества», но, как выяснилось позже, условием для этого сближения должна быть полная капитуляция Сербии. Все это нужно для того, чтобы «в перспективе Балканы стали частью Европы и трансатлантического сообщества», а также «интегрировались в институты трансатлантического сообщества», то есть в НАТО

С этой целью предлагается «создать постоянное военное присутствие США в Юго-Восточной Европе», чтобы «закрепить способность США влиять на развитие событий»: «Существующая база американских военных под командованием сил КФОР в Косово (база Бондстил) должна преобразоваться в первую постоянную военную базу Соединенных Штатов в Юго-Восточной Европе».

Кроме того, Сербия должна «значительно дистанцироваться от России », и в этом вопросе «США и Европейский Союз не могут пойти на компромисс».

И, в-третьих, необходимо «восстановление репутации Соединенных Штатов как авторитетного посредника» на переговорах Белграда и Приштины (благодаря «окончательному договору в следующем году»), а также Скопье и Афин по поводу названия Македония , чтобы (Северная) Македония смогла стать членом НАТО.

Письма Трампа

Этот третий элемент стратегии «Атлантического совета», подразумевающий самое активное участие Вашингтона в разных балканских переговорах, подводит нас к письмам, которые президент США Дональд Трамп направил на прошлой неделе своим коллегам Александру Вучичу и Хашиму Тачи. Если договоренность, которую Скопье и Афины достигли в ускоренном порядке, подтверждает, что администрация Трампа действует согласно требованиям и желаниям ее противников, собравшихся в «Атлантическом совете», то содержание писем Трампа, адресованных Вучичу и Тачи, только еще раз доказывает это влияние.

Прежде всего, я имею в виду его приглашение Вучичу и Тачи «нанести визит в Белый дом и отпраздновать то, что является историческим договором». Это приглашение явно согласуется с идеей «Атлантического совета» о том, что США станут главным авторитетным посредником между Белградом и Приштиной, хотя их переговоры (по-прежнему) курирует Европейский Союз.

Но, как всегда, дьявол кроется в деталях

Трамп обращается «к обеим сторонам, чтобы они как можно скорее достигли договоренности о нормализации». «Как можно скорее» — та же поспешность упоминается в стратегии «Атлантического совета», который ожидал, что в этом году договорятся не только Скопье и Афины, но и Белград и Приштина. Кстати, именно в этой желательной поспешности и нарушении установленных сроков все дело. Отчасти в этом и заключается причина того, что Вашингтон хочет взять на себя роль Брюсселя, который сработал неэффективно.

Трамп также написал Вучичу: «Соединенные Штаты высоко оценивают ваше лидерство, в особенности в обеспечении полной нормализации отношений с Косово». Это пассаж можно было бы истолковать как протокольный комплимент, если бы не слова Деймона Уилсона, вице-президента «Атлантического совета», которые придают этому комплименту совершенно новый смысл: «У Сербии под руководством Вучича есть огромный шанс (…) достичь исторического примирения двух стран… С нынешним белградским руководством есть шанс, что мы поможем довести до конца переговоры с Приштиной, внести в эти отношения элемент определенности и неизбежности с точки зрения будущего Сербии… Все это сложные решения для президента Вучича и правительства Сербии, но они ясно продемонстрировали заинтересованность и волю».

Наконец, Трамп написал Вучичу следующее: «Мы призываем вас воспользоваться моментом и политическим лидерством для принятия решений, которые удовлетворили бы интересы обеих стран. Было бы непозволительно упустить этот единственный шанс для мира, безопасности и экономического роста». То же в письме Тачи: «Если не воспользоваться этим единственным шансом, то будет совершен трагический шаг назад, поскольку шанс для достижения всеобщего мира, вероятно, вскоре не повторится. Я призываю вас и остальных косовских лидеров воспользоваться этим единственным шансом».

Почему же Вашингтон считает этот шанс единственным? Это на страницах «Вашингтон пост» в статье «Пусть Сербия и Косово сами достигают мира» обосновал высокопоставленный сотрудник «Атлантического совета» Дэниэл Вайдих: «Вучич и Тачи заслуживают похвалы за свою храбрость… Маловероятно, что в ближайшие десятилетия в Сербии и в Косово у власти будут одновременно такие же настоящие лидеры. Давайте дадим шанс Сербии и Косово самим достичь мира».

Вашингтонская морковка

Я хочу отметить, что прошлогодняя стратегия «Атлантического совета» в высшей (даже тревожной) степени соответствует недавними действиями администрации Дональда Трампа. На эту согласованность я обращаю внимание потому, что существует вероятность, даже опасность, что нам предложат какую-нибудь морковку в виде разделения Косово и Метохии, чтобы в ответ мы пошли на поводу у Вашингтона и признали независимость Косово, открыли ему путь в ООН , а также навсегда порвали с Россией, чтобы всем вместе «интегрироваться в институты трансатлантического сообщества».

Деймон Уилсон из «Атлантического совета» дает рекомендацию «надавить на Вучича сильно, но не требуя унизительного отступления». Трамп в своем письме Вучичу пишет об «удовлетворении интересов обеих стран». (Это не стоит путать с подлинным беспокойством за интересы Сербии, поскольку в письме Тачи Трамп прямо говорит, что США «много вложили в успех Косово как независимого и суверенного государства. Мы хотим, чтобы ваша страна продолжала существовать и развиваться».) Дэниэл Вайдих даже открыто поддерживает «обмен территориями между Сербией и Косово», поскольку это «освободило бы Балканы от вредного влияния Москвы».

Правильный выбор

Учитывая всю сложность этих американских расчетов, ясно, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Белград, намеченный на 17 января, будет иметь намного большее — я подчеркну — намного большее значение, чем имел бы при каких-нибудь других обстоятельствах.

Тогда что же Александр Вучич попросит у Владимира Путина? Продолжить бороться за Сербию, включающую в себя Косово и Метохию в соответствии с Конституцией Сербии и Резолюцией 1244 Совета безопасности ООН ? Или бороться за так называемый компромисс, благодаря которому были бы достигнуты стратегические цели Соединенных Штатов в этом регионе? Зачем Вучичу звать Путина в гости, если он собирается ответить на приглашение Трампа и, воспользовавшись случаем, нанести визит в Белый дом?

Деймон Уилсон из «Атлантического совета» снова утверждает без тени сомнений: «Соединенные Штаты должны быть уверены, что, столкнувшись с трудным выбором между слабой поддержкой России и реальным предложением о сближении с Западом, он (Вучич) сделает правильный выбор».

Меньше чем через три недели у нас будет уникальный шанс оценить (не) точность этого прогноза…