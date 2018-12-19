Потерянное лицо. В Британии пропала Тереза, по кличке «премьер»

Не то чтобы в Британии совсем потеряли премьер-министра. Или заволновались, что ее вдруг стало меньше. Но тех, кто все-таки хочет определенности, начали терзать смутные сомнения. А не махнула ли Тереза Мэй на них рукой. Не решила ли философски: а катись оно все, и будь что будет. Как тот парикмахер-стилист, который после ряда безуспешных попыток соорудить нечто на голове клиента с криком "я — бездарность!" начал полосовать того бритвой, как кисточкой холст.

Хозяйка Даунинг-стрит, 10 не кричит. Уже не кричит. После беспорядочного бегства с саммита ЕС она все больше молчит. Но и это — недобрый знак. Сказала только что-то невнятное по поводу новой даты голосования по проекту соглашения с Евросоюзом "где-то после 14 января" — и все. А где пиар-кампания, развернутая по городам, где политические консультации, переговоры, уговоры, подкупы, в конце концов. Иными словами, где все то, ради чего она и отказалась прийти в парламент неделю назад. Сама же говорила, что взяла паузу, чтобы переубедить, перевербовать противников.

Но на носу рождественские каникулы, а босс, если ее еще можно так называть, и ныне там. Причем, где именно, мало кого интересует. В палате общин о Мэй если и вспоминают, то лишь тогда, когда хотят объявить ей вотум недоверия. Сначала лидер лейбористов Джереми Корбин попробовал сделать это, но как-то неубедительно. А сейчас уже четыре парламентские партии из мелко представленных задумали отправить кабинет в отставку. Скорее всего, и у них ничего не получится. Но эти постоянные наскоки, тычки и уколы явно не добавляют премьер-министру уверенности в себе.

Тем более 117 депутатов-консерваторов, что выступили против нее на внутренних разборках — они ведь тоже ей на ум пошли и оттуда не выходят. А Британии в ночь с 29-го на 30-е марта выйти придется. И еще как придется! Вот уже и новый, без году неделя, министр по вопросам Brexit'а Стивен Баркли, на что, казалось, человек Терезы, и тот объявил, что вариант развода с ЕС без соглашения теперь является приоритетным. В прессе ходят слухи, что армия уже получила приказ — готовиться к жесткому сценарию.

Это, конечно, не то, что вы подумали. Не пробиваться из европейского окружения с боями. Просто в Лондоне как-то посчитали, что в случае экстремального разрыва всех связей с материком только военные со своей логистикой и смогут обеспечить население всем необходимым. Хотя на их месте я бы не был так в этом уверен, поскольку глава этих самых военных с говорящим именем Гэвин полагает, что Британии, прежде всего, необходимо противостоять "агрессивной России". Министр обороны даже воссоздал особое подразделение, отслеживающее угрозы враждебных стран, которое закрыли за ненадобностью вместе с окончанием холодной войны.

Уильямсона можно понять. Надо же что-то делать, чтобы найти выход. Он, правда, ищет там, где "холодно". Но Терезу-то Мэй не ищут вовсе. Может, знают, что никуда она не делась. А может, понимают, что потерянное лицо уже не вернешь. Хотя это "железной" леди она не стала, но "жестяной" еще очень может быть. Все идет к тому, что это будет жесть, а не Brexit.