Евросоюзу предложили освободиться от «лишнего груза»

Историк с мировой репутацией, урожденный австралиец, а ныне преподаватель Кембриджа Кристофер Кларк сказал, что «будущее в известной мере исчерпано, — во всяком случае, на Западе». По его словам, сейчас мало кто верит в возможность реального общественного прогресса и в лучшее будущее. Прежние ориентиры либо канули в прошлое, либо уже не кажутся правдоподобными, приводит его слова ИноТВ.

С точки зрения историка, европейские политики опираются на сформулированную Джорджем Оруэллом идею: «Кто контролирует историю, тот властен и над будущим». Этим и объясняются попытки использовать историю для подкрепления новых идей, заметил он.

По словам Кларка, основным признаком пребывания канцлера Германии Ангелы Меркель у власти является «замедление политического времени». При ней было принято два крупных решения — по миграции и атомной энергии, однако в остальном все постоянно тормозилось и приводилось в состояние покоя, считает он. Дональд Трамп в этом смысле является полной противоположностью Меркель, уверен историк.

Будущее Европейского союза представляется историку абсолютно непредсказуемым. Неясными остаются последствия Brexit, но, по мнению Кларка, они окажутся куда серьезнее, чем принято считать. Он отметил, что Великобритания всегда хотела иметь особый статус и никогда не была полностью укоренена в ЕС, и, возможно, с тем, что останется после ее выхода, управиться будет проще. Особую роль в этом союзе играет сотрудничество Германии и Франции, а в остальном Европа при необходимости может сократиться до западноевропейского ядра. Тогда под вопросом останется членство в ЕС Испании, Португалии и Италии, ведь их правительства «слишком непредсказуемы», указал историк, отметив, что такой вариант развития событий был бы не самым плохим.

Вместе с тем, Кларку хотелось бы, чтобы Польша, Венгрия, Чехия и Словакия остались в составе Евросоюза. Если же достичь согласия будет невозможно, Европейскому союзу нужно быть прагматичным и готовым освободиться от «части груза, как корабль XIX века в открытом море», подчеркнул историк.

Он признал, что Запад действовал «не слишком умно» в рамках ситуации, сложившейся после распада Советского Союза, и допустил ряд ошибок. Теперь лидеры и правительства большинства европейских стран предпочитают действовать осторожно, указал Кристофер Кларк.