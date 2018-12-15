Газ и водометы: как полиция побеждает «желтых жилетов»

Пятые протестные выходные во Франции оказались менее массовыми, чем предыдущие: количество участников сократилось почти в четыре раза, а задержанных — в 10 раз. Но основной массе демонстрантов пришлось несладко: полицейские применяли против них водометы, дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Не обошлось в этот день и без жертв.

Во Франции неспокойно уже пятые выходные. По городам уверенно маршируют участники протестного движения «желтых жилетов». Впрочем, в этот раз их гораздо меньше, чем на прошлой неделе. 15 декабря в акции в Париже приняли участие более двух тысяч человек, при том что в прошлую субботу на улицы французской столицы вышли 10 тыс. участников. Число манифестантов по всей стране составляет 33,5 тысячи, а 8 декабря их было почти в четыре раза больше — 125 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Сократилось и количество задержанных в ходе акций демонстрантов.

По последним данным, 15 декабря на протестах «желтых жилетов» в Париже задержали более 150 человек, и не менее 100 поместили под стражу,

сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции. А на прошлой неделе задержанных было в 10 раз больше. По словам Кастенера, к концу дня были задержаны более 1500 демонстрантов.

Телеканал сообщил, что силовики применяют против протестующих водометы и дубинки. Также есть информация, что полицейские применяют против митингующих на Елисейских полях в Париже гранаты со слезоточивым газом. Как сообщает ФАН, правоохранители перекрыли вход в один из переулков. Участники протестного движения вступили с ними в потасовку, после чего стражи порядка и начали активно использовать слезоточивый газ.

В итоге митингующие начали разбегаться в разные стороны, но полицейские не давали им сворачивать в переулки, поэтому демонстранты стали отступать в сторону Триумфальной арки. Впрочем, на данный момент, по сообщениям пользователей твиттера, там уже спокойно.

Это не единственная столичная достопримечательность, рядом с которой разворачивалась борьба «желтых жилетов». Часть протестующих попыталась пробраться через кордон полиции в районе Эйфелевой башни, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Встретив отпор со стороны полиции, манифестанты оставили попытки прорваться к башне и двинулись к реке, но их разделили полицейские. Некоторые демонстранты вышли на проспект президента Вильсона, где их окончательно остановили стражи порядка.

В этот день протесты «желтых жилетов» обернулись трагедией: на севере Франции демонстранты спровоцировали аварию, в которой погибла 44-летняя женщина.

В коммуне Суасон демонстранты перегородили трассу, и водитель двигавшейся по шоссе машины был вынужден развернуться. Но он сделал это неаккуратно и оказался на встречной полосе — машину протаранил другой автомобиль. Жертвой ДТП стала спутница водителя, сообщил сайт France Info.

Протестные действия довольно часто создают серьезные сложности на дорогах, и для некоторых водителей это настоящее испытание. В третьи протестные выходные блокировка движения протестантами спровоцировала на радикальные меры одного из участников дорожного движения. По сообщениям СМИ, чтобы разогнать толпу демонстрантов в Париже, водитель фургона открыл стрельбу. Мужчина достал охотничье ружье и выстрелил, потому что протесты мешали ему проехать. К счастью, пострадавших в результате этого порыва не было.

Акции протеста движения «желтых жилетов» проходят во Франции с 17 ноября. Демонстранты выступают против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации регулярно сопровождаются беспорядками и столкновениями участников акций с полицией. В МВД страны отметили, что общее число задержанных с середины ноября манифестантов составляет более 4,5 тыс. По последней информации, в ходе протестов в стране погибли шесть их участников.

В прошлую субботу, 8 декабря акции протеста также прошли в нескольких французских городах, а самая масштабная из них, как обычно, была в Париже. В этот день в связи с протестами в столице были закрыты все заведения, кроме булочных и аптек.

Полиция, как и на остальных подобных акциях, применяла против бунтующих резиновые пули и слезоточивый газ. Многие протестанты для защиты надевали шлемы и маски.

При этом французская полиция утверждала, что ее действия направлены не против мирных манифестантов, а только против хулиганов, провоцирующих беспорядки. «Всегда на вашей стороне ради вашей защиты. Большинство мирных „желтых жилетов“ дистанцируются от погромщиков. #всевместе не допустим насилия», — написали в твиттере силовиков.

Уже к четвертым «протестным» выходным демонстрантам удалось добиться некоторых успехов. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти страны официально на шесть месяцев вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо.

Он заверил, что тарифы на электричество и газ не будут повышаться в течение зимы в ходе обсуждения более долгосрочных мер.

Более того, власти решили перенести на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей и пообещали на предстоящих переговорах прийти к менее дорогостоящей системе.