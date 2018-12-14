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Мэй сбежала с саммита ЕС 

Рамблер 2 часа назад
Тереза Мэй покинула саммит Евросоюза, на котором обсуждались вопросы по выходу Великобритании из ЕС, без комментариев для журналистов, передает ТАСС.
После заседания по Brexit премьер-министр Великобритании вышла из зала, прошла мимо журналистов, села в машину и покинула саммит. При этом лидеры 27 стан-членов ЕС остались в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе для продолжения переговоров.
Тереза Мэй остается премьером Великобритании
Позже стало известно, что участники саммита выслушали предложения Мэй по Brexit и будут рассматривать несколько вариантов своих действий. Среди них, по словам представителя европейской дипломатии, «нет сценария возобновления переговоров по тексту соглашения или намерения ЕС принимать на себя дополнительные правовые обязательства».
Как уточняет ТАСС, одной из главных целей британского премьера на саммите было сохранение особого таможенного режима, позволяющего сохранить прозрачность границы между республикой Ирландия, находящейся в составе ЕС, и Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией.
Сохранение этого режима позволит Северной Ирландии остаться в Таможенном союзе и едином рынке ЕС. Вместе с тем такой режим фактически ограничивает британский суверенитет в Северной Ирландии, из-за чего британские парламентарии могут провалить все соглашение между ЕС и Великобританией целиком.
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