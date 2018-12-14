Мэй сбежала после публичной трепки на саммите ЕС

Уходя — уходи. Так объединенная Европа ответила решившей отколоться Великобритании . Дороги назад нет, заявили в Брюсселе , несмотря на то, что Лондон на распутье. Пока совершенно непонятно, как официально оформить развод с Евросоюзом, да и нужен ли он в принципе. Дональд Туск зачитывает итоговое заявление саммита по Brexit:

"Европейский Совет подтверждает свое заключение от 25 ноября 2018 года, в котором одобрено соглашение о выходе Великобритании. ЕС поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Евросоюз не видит необходимости в повторных переговорах. Нужно активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях, принимая во внимание все возможные сценарии".

Один из таких сценариев — жесткий или, как его назвала Ангела Меркель , неупорядоченный Brexit. То есть развод без соответствующих документов. Тереза Мэй просит дополнительных гарантий ратификации соглашения. Просит повлиять на своих парламентариев, которые блокируют документ. Жан-Клод Юнкер в ответ советует британцам разобраться между собой, а не указывать остальным европейцам, что им делать. Тезис разделяют другие участники дискуссии.

"Мы хотим на европейском и на национальных уровнях подготовиться в том числе к тому, чтобы работать над сценарием Brexit без сделки. У нас, конечно, есть свои принципы, и я не вижу, что еще можно изменить в этом документе. Конечно, можно говорить о дополнительных гарантиях, но все 27 стран-членов выражают единую позицию", — заявила Меркель.

Тереза Мэй такой единой позицией была огорчена настолько, что покинула заседание досрочно. По-английски. Не сказав ни слова журналистам. Камнем преткновения по Brexit остается граница между двумя Ирландиями. Северная — часть Соединенного Королевства. Республика Ирландия входит в состав Евросоюза. Сегодня никакой границы между этими территориями нет, но юридические формальности неизбежны в условиях британской самоизоляции. Необходимо будет существенно корректировать таможенные нормы. А с этим никак не могут согласиться в палате общин. Самое страшное для Мэй — если ей не удастся уговорить своих парламентариев проголосовать за сегодняшний вариант контракта с ЕС, Brexit вступит в силу в следующем году на худших для туманного альбиона условиях.

В пылу споров о расколе Европы в Брюсселе не забыли и о России. Экономические санкции против нашей страны продлили еще на полгода. Условная причина — невыполнение Минских договоренностей. Недавний инцидент в Азовском море также истолкован в пользу Украины. Россия, по мнению Еврокомиссии, не должна ограничивать свободу передвижения в Керченском проливе. Задержанных украинских моряков следует освободить немедленно. Так исторически сложилось — нарушает Киев, отвечает Москва.