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Взорвется ли Европа после восстания «желтых жилетов» 

Ридус 10 часов назад
Фото: © Игорь Ставцев/Ridus
В предстоящую субботу манифестации во Франции могут повториться, но менее активные, чем в предыдущие выходные. В определенной степени на руку французскому правительству сыграл теракт в Страсбурге и тот факт, что совершил его не залетный «гастролер», а уроженец и гражданин страны, неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Это дает властям возможность заявить, что полиция могла бы сработать лучше и предотвратить трагедию, если бы все ее силы не были отвлечены на протестующих.
Чувство вины и жалости к погибшим и пострадавшим ослабит протестное движение. Такое мнение высказали эксперты на пресс-конференции в Национальной службе новостей, посвященной вопросу о том, что же происходит во Франции, и к чему это может привести.

Французы на периферии

Обещания президента Франции Эммануэля Макрона, данные в понедельник (повышение минимальных зарплат и ряд налоговых льгот), судя по всему, не слишком удовлетворили манифестантов.
«Добавка в 100 евро — это унижение для французского народа», — сказал французский политолог и журналист Николя Шаррас.
По его словам, люди протестуют против целого ряда мер, которые были приняты не только Макроном, но и его предшественниками, начиная с 1968 года. Французы выходят на улицу потому, что они были выгнаны на периферию Франции в результате глобализации. Они выступают за сохранение традиционных ценностей.
Париж — это музей под открытым небом уже практически в буквальном смысле этого слова, посетовал Шаррас: он стал слишком дорогим городом для простых французов и, по сути, превратился в пристанище для «международного кочевничества», то есть для немногочисленной категории населения планеты, которая может себе позволить путешествовать и жить, где хочет. Для тех, кто сумел оседлать глобализацию, кочует по миру, меняет не только места работы, но и страны. Для тех, кто не покупает, а арендует жилье.
Но проблема в том, что народный гнев прорвался стихийно, им никто не управляет и протестному движение не хватает сильных лидеров, которые могли бы его возглавить.

Последняя капля

«Костяк «желтых жилетов» — те французы, которые выпали из поля зрения французских социологов и политологов», — поддержал коллегу ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.
В последнее время все внимание было сосредоточено на проблемах миграции и мигрантов, а представители титульной нации, так сказать, коренные французы, оказались забыты, пояснил он. Они живут в основном на периферии, рано встают и много трудятся, но при этом еле сводят концы с концами. По словам эксперта, в 2018 году 400 французских фермеров совершили самоубийство по экономическим причинам.
Так что недовольство зрело давно, а повышение цен на бензин стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, которая накапливалась десятилетиями.
«Постарался» и сам Макрон, наделавший довольно много ошибок. Первые 1,5 года его президентства показали, что ему не хватает политического опыта и политической мудрости, считает эксперт, причем, молодой лидер государства и сам это понимает, но справиться с ситуацией не может. Беда в том, что даже отставка Макрона по большому счету ничего не решит — достойной альтернативы все равно нет.

Европа в кризисе

Безусловно, с трудностями, которые выплеснули протестную толпу на французские улицы, сталкиваются сегодня в той или иной степени практически все европейские государства. Везде размывается средний класс, и в основном страдает его нижний сегмент, который испытывает резкое ухудшение своего финансового положения. Но Федоров полагает, что движение «желтых жилетов» вряд ли перекинется на другие страны.
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин с этим не согласен. По его словам, все страны ЕС находятся в кризисе, но пока не понимают, как из него выбраться.
Все началось в 90-х годах с распадом Советского Союза, полагает эксперт. И до начала текущего века Западная Европа благоденствовала, осваивая рынки разваливающегося социалистического лагеря. Но с 2000 года подавляющее большинство стран ЕС живут в кредит на деньги МВФ. Экономически процветает разве что Германия, но и там есть недовольство политической ситуацией. И протестные настроения множатся, периодически прорываясь наружу.
«Проблемы были и до Франции. В Испании миллионы людей выходили на улицу — движение Индигнадос (возмущенные). Опять-таки, сетевое, ничье, потому что люди возмущены всеми партиями. В Германии «Альтернатива для Германии» тоже возникла не на пустом месте. Везде это происходит», — сказал эксперт «Ридусу».
Другой вопрос, что эти движения политически разрознены, не скоординированы, добавил он, потому что проблемы все-таки разные: в Германии — одни, во Франции — другие. К тому же протестующие сами не знают, чего хотят. Они знают, чего не хотят, но положительной повестки не выдвигают. Все всем недовольны, но пока не объединены вокруг какой-то политической силы или фигуры.
Из-за этой разобщенности одновременно вся Европа не вспыхнет, но протесты идут везде, отмечает эксперт. И то, что сегодня происходит во Франции, по его мнению, вовсе не является чем-то экстраординарным и уникальным.
«Ну, просто жилеты — они смотрятся нормально», — иронически заключил он.
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