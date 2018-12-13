Как новые переговоры с ЕС по брекситу могут повлиять на политические перспективы Мэй

На саммите ЕС , стартовавшем 13 декабря, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить с лидерами стран Евросоюза условия брексита. Накануне главе британского правительства по результатам внутрипартийного голосования удалось сохранить свой пост. Однако эксперты называют такой исход «пирровой победой», поскольку большая часть парламента продолжает высказывать недовольство соглашением о выходе из ЕС. Особенно остро стоит вопрос о положении Северной Ирландии — после брексита этот регион может оказаться вне политического поля Соединённого Королевства. В то же время политологи напоминают, что Брюссель уже отказался пересматривать «сделку» с Лондоном.

Брексит — один из основных вопросов повестки дня саммита ЕС, который проходит 13 декабря. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй преодолела вотум недоверия, инициированный её противниками в собственной партии. По его итогам премьер попросила дать ей возможность вывести страну из ЕС.

«Вот наша обновленная миссия: обеспечить брексит, за который проголосовали люди», — подчеркнула Мэй после того, как большинство парламентариев из правящей Консервативной партии проголосовали за то, чтобы оставить её на посту премьер-министра.

Мэй поддержали 200 депутатов парламента. Против высказались 117 человек.

Вотум недоверия, инициированный вечером 12 декабря, был внутрипартийным, то есть голосовать могли лишь однопартийцы Мэй — консерваторы. В случае, если бы она потерпела поражение, то последовали бы выборы нового руководителя Консервативной партии, который и занял бы пост премьера.

Результаты вотума недоверия означают, что снова запустить эту процедуру противники премьера в её собственной партии смогут не раньше, чем через год. Однако, как сообщили британские парламентарии, накануне голосования глава правительства пообещала соратникам по партии не выдвигать свою кандидатуру на пост премьера на следующих выборах. Позднее эту информацию подтвердила сама Мэй.

«Если это можно назвать победой, то это пиррова победа, — прокомментировала в интервью RT результаты голосования депутатов от Консервативной партии доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова. — Когда треть фракции голосует против, по идее в таких случаях нужно уходить по собственному желанию».

В то же время, как отмечает эксперт, Мэй «слегка подкрепила» свои позиции перед Брюсселем. При этом премьер заявила, что не ждёт уступок по брекситу на переговорах с лидерами ЕС.

Спорный план

Причиной попытки вынести Мэй вотум недоверия в среду стал предложенный премьером план по выходу из Европейского Союза, согласованный ранее с Европейской комиссией . На 11 декабря было намечено соответствующее голосование в парламенте.

Однако премьер-министр неожиданно решила его отменить, что вызвало волну недовольства среди парламентариев и заставило депутатов-консерваторов призвать Мэй к ответу.

Как отмечали мировые СМИ, ссылаясь на свои источники, причиной спорного решения премьера стало опасение, что парламентарии забаллотируют важную сделку. Условия соглашения с ЕС не понравились ни наиболее рьяным сторонникам брексита среди консерваторов-тори, ни оппозиционерам- лейбористам , многие из которых либо поддерживают постепенный «мягкий брексит», либо в принципе выступают против выхода из ЕС.

Глава последних Джереми Корбин назвал план Мэй «брекситом с завязанными глазами» и раскритиковал премьера за то, что она не добилась никаких уступок со стороны ЕС.

Тот факт, что, согласно условиям сделки, к Великобритании после выхода из ЕС продолжат применяться многие правила Евросоюза в сфере экономики, но Лондон уже не сможет повлиять на то, чтобы отменить их или принять новые, вызвало наибольшее возмущение противников Мэй.

Ирландский вопрос

Особое внимание оппоненты действующего премьера уделяют ситуации в Северной Ирландии. Согласно соглашению о брексите, если не будет достигнуто решение по этим территориям, то в Северной Ирландии будут применяться те же нормы законодательства ЕС, что и на территории Республики Ирландия. По мнению критиков Мэй, это будет означать фактическое отделение провинции от остальной части Соединённого Королевства.

Еврокомиссия заявила, что пересматривать договорённости с Мэй не намерена. В свою очередь, глава правительства Великобритании отметила, что брексит может быть и вовсе отменён, если парламент не одобрит её сделку. Позже Суд ЕС постановил, что Великобритания действительно может в одностороннем порядке отказаться от брексита.

Как отметил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, вопрос о Северной Ирландии имеет не только экономическое, но и принципиальное политическое значение. Этот регион на протяжении всего XX-го века был одной из горячих точек на карте Европы, ареной вооружённого противостояния католиков, выступавших за отделение от Британии с одной стороны, и пробританских протестантов и силовиков Соединённого Королевства с другой.

«Брексит может подстегнуть исторические предпосылки дестабилизации в регионе, противостояние между католиками и протестантами», — подчёркивает эксперт.

Как отмечает Капитонова, Мэй намерена убедить представителей ЕС пойти на уступки по проблеме Северной Ирландии.

«Соглашение без корректировки по вопросу о Северной Ирландии, о чём она намерена договариваться с ЕС, — непроходное, — подчёркивает эксперт. — Сложно прогнозировать, каким будет исход этих переговоров».

Накануне саммита ЕС председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что не намерен пересматривать «сделку» с Великобританией, включая её положения, касающиеся Ирландии. Однако он подчеркнул, что европейские страны готовы обсудить то, «как поспособствовать её ратификации со стороны Соединённого Королевства».

«На уступки ЕС, безусловно, не пойдёт, — считает Данюк. — Подобного рода договорённости — это прецедент, выработка механизма, по которому любая другая страна после Великобритании может заявить о выходе. Поэтому ЕС необходимо создать наиболее неблагоприятные условия для выхода».

Заложница ситуации

Хотя голосование по плану Мэй в парламенте отложено на неопределённый срок, главе правительства в любом случае придётся его провести. Этого требует британское законодательство. Тем временем оппоненты Мэй, как сторонники, так и противники брексита, продолжают её атаковать, несмотря на результаты вотума о недоверии среди консерваторов.

«Мэй находится в состоянии цугцванга, — утверждает Данюк. — Любой её шаг может повредить её дальнейшей политической карьере».

Так, один из инициаторов голосования в среду, депутат от Консервативной партии Джейкоб Риз-Могг, назвал полученный Мэй результат «провальным» и призвал её покинуть свой пост.

«Она должна увидеться с королевой и объявить об отставке», — подчеркнул депутат.

Другой депутат-тори, бывший замминистра по делам брексита Стив Бейкер в эфире телеканала ITV заявил, что Мэй в течение ближайшей недели может уйти в отставку под давлением собственного кабинета, как это произошло с Маргарет Тэтчер в 1990 году.

Одной из причин возможного шага парламентарий назвал тот факт, что из-за неудачной сделки с ЕС правительство Мэй рискует потерять поддержку депутатов североирланской Демократической юнионистской партии (DUP). Сторонники единства Северной Ирландии с Великобританией опасаются, что провинция в значительной степени выпадет из британского правового и политического поля.

Именно голоса юнионистов позволяли по результатам неудачных для Мэй досрочных выборов в парламент в 2017-м поддерживать на плаву кабинет консерваторов. 10 депутатов от юнионисткой партии обеспечивали поддержку, необходимую для того, чтобы преодолеть возможный вотум недоверия на уровне всей Палаты общин . Однако ещё 25 ноября их лидер Арлен Фостер заявила, что партия пересмотрит сделку с консерваторами, если те поддержат план Мэй по брекситу.

Лейбористы, в свою очередь, заявляют, что готовы вынести голосование по вотуму недоверия правительству Мэй уже в палате общин, чтобы по этому вопросу высказались представители всех парламентских фракций. Однако главная оппозиционная партия обещает это сделать только тогда, когда будет уверена в своей победе.

«Если Брюссель не пойдёт навстречу Мэй в вопросе Северной Ирландии, то лейбористы могут инициировать вотум недоверия», — отметила Капитонова в беседе с RT.

По её словам, в этом случае к ним могут присоединиться часть противников премьера в Консервативной партии и представители других фракций.

«И если соглашение не изменится, то вынести вотум недоверия Мэй будет вполне реально, только это ничего не решит, — считает Капитонова. — Так как если это произойдёт, и парламент отклонит её соглашение по брекситу, это означает выход без сделки, чего все очень боятся».

По мнению Данюка, позиции Мэй на посту премьер-министра поддерживает нежелание других политиков взять на себя процесс выхода Великобритании из ЕС или отказ от него.