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Мэй не удалось выпросить уступку у ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 13 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к лидерам ЕС с просьбой об уступке для Brexit, сообщил представитель британской стороны.
Мэй попросила об уступке ради прохождения соглашения с ЕС через британский парламент: «Не в наших интересах подвергаться угрозе случайного выхода без сделки, при той дезорганизации, которую он принесет, или позволять всему тянуться так и дальше».
Она надеется на уступку в вопросе статуса Северной Ирландии, чтобы прозрачность границы с ЕС там была временной. Поскольку под угрозой оказывается британский суверенитет в Северной Ирландии, Мэй опасается, что парламент предпочтет Brexit без сделки, передает ТАССсо ссылкой на Reuters.
После этого британский премьер покинула ужин, оставив лидерам ЕС возможность обсудить наедине внесенные ею предложения.
Позднее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: «Мы можем добавить некоторые пояснения к тому, что было договорено. Но пересмотра (сделки) не будет», — передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС исключил возможность дальнейших переговоров по выходу Британии из союза.
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