Мэй не удалось выпросить уступку у ЕС

Мэй попросила об уступке ради прохождения соглашения с ЕС через британский парламент : «Не в наших интересах подвергаться угрозе случайного выхода без сделки, при той дезорганизации, которую он принесет, или позволять всему тянуться так и дальше».

Она надеется на уступку в вопросе статуса Северной Ирландии, чтобы прозрачность границы с ЕС там была временной. Поскольку под угрозой оказывается британский суверенитет в Северной Ирландии, Мэй опасается, что парламент предпочтет Brexit без сделки, передает ТАССсо ссылкой на Reuters

После этого британский премьер покинула ужин, оставив лидерам ЕС возможность обсудить наедине внесенные ею предложения.

Напомним, ЕС исключил возможность дальнейших переговоров по выходу Британии из союза.