России пытаются приписать «захват» еще одной страны

Aftenposten (Норвегия): сможет ли Россия захватить Северную Норвегию?

Когда едешь из Норвегии Россию через КПП Стурскуг, как будто пересекаешь границу между двумя мирами. Особенно в военном отношении.

За последнее десятилетие русские провели по соседству с Норвегией мощную милитаризацию. Главная цель — обеспечить прикрытие атомным подлодкам на севере.

Как говорит бывший командующий Северным флотом, только в Мурманске Архангельске размещено свыше 90 тысяч солдат, офицеров и других военных.

С норвежской же стороны границы гарнизон Сёр-Варангера насчитывает лишь 500 солдат, а всего в бригаде «Север» личного состава 4,5 тысячи человек.

«Упор на мобильные системы, войска специального назначения и дальнобойное оружие высокой точности обеспечивает России превосходство во всех родах войск», — говорится в ежегодном отчете Военной разведки.

Российская военная активность настолько обширна, что гражданское судоходство в Мурманском порту каждый год прерывается в совокупности на два месяца, свидетельствуют цифры российского Совета безопасности.

Однако даже будучи второй по военной мощи державой мира и обладая ядерным арсеналом, который может стереть в порошок США и весь Западный мир, захватить Норвегию целиком Россия все же не в состоянии. Признают это и российские военные специалисты.

Аргументы и факты

По сценарию недавних учений «Единый трезубец», под иностранную оккупацию попал весь север Норвегии.

«Чтобы в ходе гипотетических военных действий захватить центральную часть Норвегии вплоть до Тромсё, вооруженным силам России надо провести так называемую воздушно-морскую десантную операцию (ВМДО)», — сообщил Ходаренок издании «Газета.ру». В своем объяснении он подробнее остановился на пяти факторах.

1) Парашютный десант. При том, что в распоряжении у России несколько дивизий ВДВ (в каждой по 15-20 тысяч солдат), транспортных самолетов для крупной воздушной операции катастрофически не хватает.

«В лучшем случае сегодня мы можем выбросить парашютно-десантный полк (2-4 тысячи солдат), но не более», — утверждает он.

2) Морской десант. Крупномасштабная операция на севере Норвегии потребует для высадки на побережье по меньшей мере дивизию морской пехоты.

«Сегодня в составе ВС РФ ни одной дивизии морской пехоты нет», — отмечает Ходаренок.

3) Транспортные корабли. Для высадки морского десанта требуются и соответствующие морские десантные силы. Однако в составе Северного флота на сегодняшний момент всего пять больших десантных кораблей — четыре старых БДК и один современный.

«Подобными морскими десантными силами можно высадить от силы несколько батальонов, что для гипотетического захвата Норвегии явно недостаточно», — комментирует Ходаренок.

4) Машины-амфибии. Основная боевая бронированная машина российской морской пехоты — БТР-80. У нее есть один врожденный недостаток: она хорошо плавает только на сравнительно тихой воде, скажем, при «парадных» учениях в Севастополе.

«Если их выпустить в Норвежское море при волнении, например, в три балла, то велика вероятность того, что ни один из БТР до берега не дойдет», — отмечает российский эксперт.

5) Воздушные силы. Для успешной операции к югу от северной провинции Финнмарк необходимо полное господство в воздухе.

«Захватить и удерживать господство в воздухе на удалении более тысячи км от Кольского полуострова очень трудно, а практически — невозможно», — объясняет Ходаренок.

Он ссылается на ограниченную дальность российских боевых самолетов и низкую оперативную емкость пяти аэродромов на Кольском полуострове.

Российская военная угроза

На сегодняшний день Россия занимает второе место по военной мощи в мире, обладая ядерным арсеналом, который может уничтожить США и весь западный мир.

За последнее десятилетие русские провели по соседству с Норвегией милитаризацию исторических масштабов.

Основное внимание Россия уделяет мобильным системам, войскам особого назначения и высокоточному оружию высокой дальности.

Заявленная цель милитаризации — обеспечить защиту стратегических подлодок на севере.

В гарнизонах Мурманской и Архангельской областей на северо-западе России размещено свыше 90 тысяч солдат, офицеров и других военных.

Пристальное внимание к учениям НАТО

Ему вторит военный аналитик Александр Гольц : к столь масштабной воздушной и морской операции Россия не готова чисто с военной стороны. «Для этого попросту не хватит ресурсов», — отмечает Гольц.

Со времени модернизации российских вооруженных сил, начатой в 2009 году, число призывников сократилось на 30%.

«Афтонбладет»: Тогда почему же в Норвегии и Евросоюзе так боятся российского вторжения?

Александр Гольц: Учитывая поведение России, начиная с 2014 года, и войну на Украине, это неудивительно. Совершенно естественно, что многие опасаются, когда видят путинскую внешнюю политику в действии.

Он ссылается на гигантские российские учения последних лет, где помимо прочего проверялась способность к переброске большого количества войск. К слову, та же задача стояла и перед учениями НАТО в Норвегии.

«После 30 лет мира перед Россией и НАТО встали общие вызовы: нехватка личного состава для крупных операций. В случае кризиса крупнейшей проблемой будет перемещение необходимых сил».

— Какие выводы Вы сделали из факта проведения этих натовских учений?

— Мы вернулись к временам холодной войны.

По мнению Гольца, на российскую сторону произвело сильное впечатление то, насколько оперативно НАТО удалось перебросить 500 тысяч тонн военного оборудования.

В последнем издании «Военного баланса-2018» отмечается, что российские военные испытывают трудности в связи с сокращением бюджета и проблемами в оборонной промышленности.

Война с нефтяными вышками

Российский МИД поспешил обвинить НАТО в «антироссийской» направленности учений, хотя по своему размаху «Единый трезубец» уступал гигантским российским маневрам «Запад» и «Восток».

Впоследствии российские государственные СМИ несколько смягчили тон. Упор делался уже на том, чтобы выставить учения в нелепом свете: посыпались репортажи о жалобах иностранных солдатах на холод и фрегате «Хельге Ингстад», который столкнулся с танкером и затонул.

Наряду с этим российская сторона впервые сымитировала атаку на нефтяную вышку близ норвежского побережья. В настоящий момент инцидент расследуется как незаконное вторжение.

Кроме того, Финляндия и Норвегия обвинили Россию в попытках вывести из строя сеть GPS во время учений.

Военный институт: у России нет таких возможностей

Знаток России из Научно-исследовательского института вооруженных сил Норвегии (FFI) Кристина Отланн (Kristian Åtland) призналась в электронном письме, что склонна согласиться с российскими коллегами: для крупномасштабного захвата Северной Норвегии у России нет реальных возможностей.

Согласно отчету FFI за 2007 год, крупное вторжение в Норвегию Россия осуществить не в состоянии — по крайней мере, «не без значительного риска, что такая кампания закончится поражением».

«И эта оценка по-прежнему в силе», — отмечает Отланн, признавая при этом, что военная мощь России с тех пор увеличилась.

«Впрочем, это отнюдь не означает, что другие, более ограниченные формы российского вторжения на территорию Норвегии можно исключить», — отмечает она.

Лает, а не кусает?

Существует несколько причин, почему мощь традиционных российских сил переоценивают.

Войны на Украине и в Сирии показали, что сегодняшняя российская армия вышла на совершенно иной уровень по сравнению с войной в Грузии в 2008 году, свидетельствует доклад Карнеги. Однако борьба с сирийскими повстанцами и ветхой украинской армией — отнюдь не то же самое, что боевые действия против сил США и НАТО.

На оборону и безопасность уходит до трети российского бюджета, и Кремлю важно показать россиянам, на что именно идут их деньги. Поэтому российская телепропаганда особенно любит похваляться военной мощью и новым оружием.

Одна из главных причин, почему россияне продолжают голосовать за Путина — то, что он, по их мнению, вернул России статус сверхдержавы.

Возросший страх перед Россией, особенно в свете аннексии Крыма, значительно облегчил увеличение оборонных бюджетов западных стран — после многих лет сокращений.

Ряд экспертов предупреждает, что отставание России от США и НАТО в обычной военной мощи увеличивает риск того, что Россия в случае крупного конфликта может прибегнуть к ядерному оружию.