Мэй призвала не искать идеальный Brexit

"Мы не сможет объединить страну, если мы будем искать отношений, которые дают все одной стороне спора и ничего — другой. Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit, который послужит британскому народу", — сказала Мэй.

По ее словам, достигнутые соглашения по сделке "не идеальны" и не должны были такими быть, так как такова "природа переговоров".