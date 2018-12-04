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Мэй призвала не искать идеальный Brexit 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламентариев отказаться от идеи поиска идеального варианта сделки по выходу из состава Евросоюза, передает Reuters.
"Мы не сможет объединить страну, если мы будем искать отношений, которые дают все одной стороне спора и ничего — другой. Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit, который послужит британскому народу", — сказала Мэй.
По ее словам, достигнутые соглашения по сделке "не идеальны" и не должны были такими быть, так как такова "природа переговоров".
Ранее The New York Times рассказала, что ждет Терезу Мэй при неудачном голосовании по Brexit.
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