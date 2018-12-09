Флаг ДНР развернули во время протестов в Париже

Французские активисты Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули на одной из улиц Парижа флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Они сделали это для проекта WarGonzo, фото опубликовано в Telegram-канале.

«За протестами во Франции на самом деле стоят донбасские сепаратисты. Желтые жилеты раскрыли реальную политическую платформу своего протеста», — пошутили в редакции WarGonzo и добавили «специально для WG».

Ранее сообщалось, что в Париж, где продолжаются антиправительственные протестные акции движения «Желтые жилеты», введена бронетехника.