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Флаг ДНР развернули во время протестов в Париже 

Lenta.ru + ещё 140 45 минут назад
Фото: WarGonzo / Telegram
Французские активисты Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули на одной из улиц Парижа флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Они сделали это для проекта WarGonzo, фото опубликовано в Telegram-канале.
«За протестами во Франции на самом деле стоят донбасские сепаратисты. Желтые жилеты раскрыли реальную политическую платформу своего протеста», — пошутили в редакции WarGonzo и добавили «специально для WG».
Ранее сообщалось, что в Париж, где продолжаются антиправительственные протестные акции движения «Желтые жилеты», введена бронетехника.
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