Премьер Чехии рассказал о траурном дне ЕС

По его словам, они вместе с коллегами пришли в Брюсселе к выводу, что это наилучшее компромиссное решение для всех.

"Это траурный для европейцев день, мы завершили процесс выхода Великобритании из состава ЕС. Текст соглашения составляет 585 страниц, а переговоры о нем велись 524 дня", — сказал Бабиш.

Он полагает, что британский парламент ратифицирует соглашение и "все, в конце концов, завершится благополучно".

Ранее Мэй сравнила свои эмоции от Brexit с чувствами Меркель.