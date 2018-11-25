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Премьер Чехии рассказал о траурном дне ЕС 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 25 ноября траурным днем для всех европейцев после подписания соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передает РИА "Новости".
По его словам, они вместе с коллегами пришли в Брюсселе к выводу, что это наилучшее компромиссное решение для всех.
"Это траурный для европейцев день, мы завершили процесс выхода Великобритании из состава ЕС. Текст соглашения составляет 585 страниц, а переговоры о нем велись 524 дня", — сказал Бабиш.
Он полагает, что британский парламент ратифицирует соглашение и "все, в конце концов, завершится благополучно".
Ранее Мэй сравнила свои эмоции от Brexit с чувствами Меркель.
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Андрей Бабиш , Парламент Великобритании , ЕС , РИА Новости , Европа , В мире , Великобритания , Чехия
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