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Юнкер назвал Brexit трагедией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в выходе Великобритании из Евросоюза нет повода для радости, это трагедия.
«Наблюдать за тем, как такая страна, как Великобритания, выходит из ЕС, — в этом нет повода для радости и празднования, это грустный момент и это трагедия», — передает его слова «Коммерсант».
Он также назвал соглашение лучшей сделкой, которую могла получить Британия. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать день «европейского развода» траурным.
В воскресенье на внеочередном саммите лидеров стран ЕС было утверждено соглашение с Великобритание по Brexit.
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Жан-Клод Юнкер , Эммануэль Макрон , ЕС , Еврокомиссия , Европа , В мире , Великобритания
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