Юнкер назвал Brexit трагедией

«Наблюдать за тем, как такая страна, как Великобритания, выходит из ЕС, — в этом нет повода для радости и празднования, это грустный момент и это трагедия», — передает его слова «Коммерсант».

Он также назвал соглашение лучшей сделкой, которую могла получить Британия. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать день «европейского развода» траурным.

В воскресенье на внеочередном саммите лидеров стран ЕС было утверждено соглашение с Великобритание по Brexit.