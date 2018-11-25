Проект соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС не может быть пересмотрен. Такое мнение выразил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Он точно не будет пересмотрен, то есть дополнительного пространства для действий нет», — сказал он по прибытии на экстренный саммит ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал проект соглашения по выходу Британии из ЕС лучшей сделкой, которую мог получить Лондон.
25 ноября лидеры ЕС должны утвердить со своей стороны соглашение.
В июле завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил переговорный процесс по выходу Великобритании из Евросоюза.