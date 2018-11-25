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Курц заявил, что проект соглашения по брекситу не подлежит пересмотру 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Проект соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС не может быть пересмотрен. Такое мнение выразил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Он точно не будет пересмотрен, то есть дополнительного пространства для действий нет», — сказал он по прибытии на экстренный саммит ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал проект соглашения по выходу Британии из ЕС лучшей сделкой, которую мог получить Лондон.
25 ноября лидеры ЕС должны утвердить со своей стороны соглашение.
В июле завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил переговорный процесс по выходу Великобритании из Евросоюза.
RT на русском: последние новости
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Жан-Клод Юнкер , Константин Воронов , Себастьян Курц , ЕС , РАН , Еврокомиссия , ИМЭМО РАН , Европа , В мире , Австрия , Великобритания
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