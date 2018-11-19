Британию и ЕС решили взять шантажом

Испания шантажирует Британию и ЕС по вопросу Гибралтара

По словам главы МИД Испании Жозепа Борреля, Мадрид наложит вето на сделку, если Евросоюз не гарантирует, что никакие будущие сделки по торговле или безопасности не будут применяться к Гибралтару без согласия Испании.

"Переговоры между Великобританией и ЕС не распространяются на Гибралтар. Будущие переговоры по Гибралтару — это отдельные переговоры", — сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза поддержали проект соглашения по Brexit.