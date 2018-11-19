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Британию и ЕС решили взять шантажом
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Испания шантажирует Британию и ЕС по вопросу Гибралтара 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Испания пообещала наложить вето на соглашение Великобритании с Евросоюзом по Brexit, если ее условия по Гибралтару не будут учтены, пишет британская газета The Times.
По словам главы МИД Испании Жозепа Борреля, Мадрид наложит вето на сделку, если Евросоюз не гарантирует, что никакие будущие сделки по торговле или безопасности не будут применяться к Гибралтару без согласия Испании.
"Переговоры между Великобританией и ЕС не распространяются на Гибралтар. Будущие переговоры по Гибралтару — это отдельные переговоры", — сказал Боррель.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза поддержали проект соглашения по Brexit.
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