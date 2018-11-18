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Европа вынесла вердикт планам Мэй по Brexit
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Стала известна реакция ЕС на проект договора о Brexit 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Совет постоянных представителей 27 остающихся в составе Европейского союза государств (Coreper) в воскресенье рассмотрел проект договора об условиях Brexit и дал свою оценку документу.
Источник в ЕС сообщил РИА «Новости», что решения по этому документу не планировалось и принято не было.
«Это был обмен мнениями. В целом, страны видят текст как сбалансированным, желания вновь открывать переговоры нет», — сказал информатор.
В среду британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Страна должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Если соглашение не будет принято до момента Brexit, стране грозит «жесткий» выход из Евросоюза, который может обернуться неблагоприятными последствиями как для самого Соединенного королевства, так и для ЕС.
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