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Польская ПЦ отказалась от контактов с Киевом
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Польская православная церковь отказалась от контактов с Киевским патриархатом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Священникам польской автокефальной православной церкви запретили контактировать с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Решение о запрете контактов с УПЦ КП принято на заседании Собора епископов, передает ТАСС.
«Святой собор епископов запрещает духовным лицам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты со «священниками» так называемого «Киевского патриархата» и так называемой «Автокефальной церкви», которые в текущей деятельности сделали много зла», — говорится в заявлении по итогам заседания.
Во вторник Собор канонической Украинской православной церкви выступил против присоединения к автокефальной церкви и против смены названия, посчитав недопустимым вмешательство Константинополя в украинский вопрос.
Президент Украины Петр Порошенко отказался приехать на встречу с епископами УПЦ МП и провел тайную встречу с тремя иерархами.
РПЦ указала на то, что Епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном соборе».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви».
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