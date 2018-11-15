Ещё
Мэй исключила возможность второго референдума по брекситу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй исключила возможность второго референдума по брекситу 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторный референдум по выходу из Евросоюза невозможен.
Трансляцию выступления Мэй в парламенте ведёт Sky News.
«Долг парламентариев — выполнить волю народа, выраженную на референдуме… Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года», — сказала глава правительства.
Мэй также заявила, что соглашение с ЕС об условиях брексита, о достижении которого было объявлено накануне, не является окончательным.
Ранее министр по вопросам брексита Доминик Рааб и министр труда Эстер Макви объявили об отставке.
RT на русском: последние новости
Туск сообщил о проведении экстренного саммита ЕС по брекситу 25 ноября Эксперт прокомментировал ответ Макрона на критику Трампа В Косово наградили командующего контингентом НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обвинили в убийстве родного брата228
Приговор «Отелло», пенсия Пугачевой и другие события дня4
Украина «взяла в заложники» 15 судов за посещение Крыма51
Путин отреагировал на критику Запада по выборам в ДНР245
Выписавшую себе 108 тысяч чиновницу оштрафовали на 4034
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение