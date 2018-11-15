Мэй исключила возможность второго референдума по брекситу

Трансляцию выступления Мэй в парламенте ведёт Sky News

«Долг парламентариев — выполнить волю народа, выраженную на референдуме… Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года», — сказала глава правительства.

Мэй также заявила, что соглашение с ЕС об условиях брексита, о достижении которого было объявлено накануне, не является окончательным.

Ранее министр по вопросам брексита Доминик Рааб и министр труда Эстер Макви объявили об отставке.