В Бельгии прокомментировали проект соглашения по брекситу

Шарль Мишель. Страны-члены ЕС намерены проанализировать проект соглашения об условиях брексита на соответствие европейским ценностям. Об этом заявил премьер-министр Бельгии

«Теперь мы тщательно проанализируем тексты, чтобы проверить их соответствие нашим европейским ценностям», — написал Шарль Мишель в Twitter.

При этом бельгийский премьер назвал британский проект соглашения «важным шагом вперёд», но не заключительным этапом переговорного процесса.

Ранее правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях брексита.