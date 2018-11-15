В Бельгии прокомментировали проект соглашения по брекситу 

Страны-члены ЕС намерены проанализировать проект соглашения об условиях брексита на соответствие европейским ценностям. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
«Теперь мы тщательно проанализируем тексты, чтобы проверить их соответствие нашим европейским ценностям», — написал Шарль Мишель в Twitter.
При этом бельгийский премьер назвал британский проект соглашения «важным шагом вперёд», но не заключительным этапом переговорного процесса.
Ранее правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях брексита.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал это решение правительства Великобритании.