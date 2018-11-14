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Курц с ухмылкой ответил на обвинения по «русскому шпиону»
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Канцлер Австрии с ухмылкой ответил на обвинения по делу о «русском шпионе» 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что обвинения в публичной огласке дела о бывшем полковнике, который подозревается в шпионаже в пользу России, вызывают у него ухмылку, передает РИА "Новости".
"Простите, но я не могу не ухмыльнуться… Что было бы, если бы мы сделали по-другому? Есть сведения, что в Австрии есть предполагаемый шпион, который за несколько лет получил от России 300 тысяч евро за шпионаж в австрийских вооруженных силах и передачу данных России. И мы как правительство говорим: "По этому поводу мы ничего не будем говорить", или: "Нам это не мешает", или: "У нас с этим никаких проблем"?", — сказал Курц.
Он подчеркнул, что в ином случае правительство могли обвинить в том, что оно делает для России исключение.
Ранее подозреваемый по делу о шпионаже в пользу России высказался о происходящем.
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