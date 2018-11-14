Курц с ухмылкой ответил на обвинения по «русскому шпиону»

Канцлер Австрии с ухмылкой ответил на обвинения по делу о «русском шпионе»

"Простите, но я не могу не ухмыльнуться… Что было бы, если бы мы сделали по-другому? Есть сведения, что в Австрии есть предполагаемый шпион, который за несколько лет получил от России 300 тысяч евро за шпионаж в австрийских вооруженных силах и передачу данных России. И мы как правительство говорим: "По этому поводу мы ничего не будем говорить", или: "Нам это не мешает", или: "У нас с этим никаких проблем"?", — сказал Курц.

Он подчеркнул, что в ином случае правительство могли обвинить в том, что оно делает для России исключение.

Ранее подозреваемый по делу о шпионаже в пользу России высказался о происходящем.