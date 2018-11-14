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В ЕС призвали противостоять войне из-за России
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В ЕС призвали противостоять гибридной войне из-за «действий» России 

RT на русском + ещё 1 7 часов назад
Фото: Reuters
В Европарламенте представили рекомендации к резолюции 2016 года о противодействии российским СМИ под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон».
В документе, с которым ознакомился RT, предлагается разработать нормативно-правовую базу для противодействия «гибридной войне» и «агрессивным действиям России».
«Рассмотреть возможность создания нормативно-правовой базы, имеющей обязательную силу, для противодействия приёмам гибридной войны (включая методы кибернетической и информационной войны) как на уровне ЕС, так и на международном уровне. Необходимость в такой базе была, в частности, продемонстрирована агрессивными действиями России на вышеуказанных направлениях», — говорится в нынешнем докладе Европарламента.
Автором предварительного отчёта с рекомендациями выступила евродепутат от Польши Анна Фотыга, которая в 2016 году стала инициатором доклада о противодействии российским СМИ.
В отчёте особо подчёркивается, что все упомянутые в документе рекомендации будут направлены не только в Еврокомиссию, но и президенту, правительству и парламенту России.
Резолюция была принята 23 ноября 2016 года. В МИД России её назвали дискриминационной, нарушающей решения ОБСЕ, международные нормы о свободе СМИ, свободе самовыражения и законные права граждан стран Евросоюза.
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