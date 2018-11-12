Ещё
В ЕС определили параметры соглашения по Brexit
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕС определили параметры соглашения по Brexit 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Параметры соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза в основном определены, британское правительство рассмотрит их во вторник, сообщил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.
Ранее в понедельник совет стран ЕС по общим делам обсудил Brexit. В сообщении совета отмечается, что Барнье проинформировал министров 27 остающихся в ЕС стран о ситуации.
"Параметры нашего будущего соглашения в основном определены. Что касается британской стороны, завтра (во вторник) их кабинет министров встретится, чтобы их рассмотреть. Наступил очень чувствительный момент", — цитирует европейского переговорщика газета Financial Times.
Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях "развода" не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.
Последние новости
Выяснилось, почему Трамп не пожал руку Порошенко По жестокости они порой затмевали палачей нацистской Германии "А нам за ними убирать". Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союзу» пришел конец208
Назарбаев «не признал» Крымский мост104
Путин принял решение по пенсионным надбавкам депутатам438
«Путин, Трамп и Эрдоган оказались „неудобными гостями“22
В Кремле ответили на заглушку GPS во время учений НАТО83
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
00:46
«Путин, Трамп и Эрдоган оказались „неудобными гостями“
В мире Статьи
01:06
Китай показал новейшие истребители в действии
Оружие Армия
00:19
4105 отжиманий мальчика из Чечни не признали рекордом
Общество
01:02
Запад добивает Россию
В мире Статьи
03:50
В Москве отгуляли самую дорогую свадьбу
Шоу-бизнес
01:39
Назарбаев «не признал» Крымский мост
В мире СНГ
00:46
В Париже не стали читать письма русских солдат
В мире
02:09
Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Интернет Наука и техника
00:04
Уходили миллионы: кто передавал деликатесы Цеповязу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение