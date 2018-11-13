Ещё
Британия согласовала Brexit на «техническом уровне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия согласовала с Евросоюзом Brexit на «техническом уровне» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 44 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Лондон и Брюссель согласовали на техническом уровне условия выхода Великобритании из Евросоюза, сообщают СМИ.
14 ноября пройдет чрезвычайное заседание кабинета министров страны, где текст могут одобрить окончательно, передает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.
В случае, если министры утвердят представленный премьером Терезой Мэй текст, то 24-25 ноября в Брюсселе может пройти саммит, где соглашение по Brexit могут принять окончательно.
Ранее сообщалось, что Евросоюз отказал Соединенному Королевству в праве устанавливать таможенные пошлины самостоятельно.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Какой смысл в общении лидеров России и Косово Меркель выступила за создание европейской армии В Вене назвали источник сведений о якобы работавшем на Россию шпионе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все519
Украинская церковь приняла неожиданное решение613
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу203
Ядерный корабль России и другие события вторника47
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну654
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
01:30
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница
Происшествия Статьи
04:03
РФ официально обвинили в сбоях GPS на учениях НАТО
Армия
02:48
Украинская церковь приняла неожиданное решение
Украина В мире
01:12
Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре
Политика
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
05:28
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Политика Экономика
04:04
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение