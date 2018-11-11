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Макрон назвал себя и Трампа аутсайдерами
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Макрон назвал себя и Трампа аутсайдерами 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, у него есть общие черты с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Я бы сказал, что мы оба аутсайдеры среди классических политиков… Мы в большой степени союзники в борьбе с терроризмом и тесно работаем в этой связи», — сказал Макрон в интервью телеканалу CNN.
По его словам, они с Трампом знают, что их позиции по ряду вопросов расходятся (в частности, это темы торговли, климата и мультилатерализма), но это не мешает им «очень хорошо» работать вместе, поскольку они регулярно проводят прямые переговоры.
Макрон подчеркнул, что он сильно отличается от Трампа, который называл себя националистом.
«Я не националист, это сильно отличается от патриотизма. Я защищаю свой народ, свою страну, я верю, что у нас сильное чувство идентичности, но я действительно верю в сотрудничество между разными народами и уверен, что такое сотрудничество хорошо для всех», — отметил он.
Ранее Макрон заявил, что не решает дипломатические вопросы через Twitter.
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