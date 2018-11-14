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Франция отказалась раболепствовать перед США
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Франция отказалась раболепствовать перед США 

Lenta.ru + ещё 17 22 часа назад
Фото: Ludovic Marin / Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.
Он напомнил, что Франция — не клиент США, а партнер. «В настоящий момент мы партнеры (…), а партнеры должны уважать друг друга, — сказал он. — Не думаю, что французы ждут, что я буду отвечать на посты в Twitter, но они ждут, что я отреагирую».
На вопрос о том, могло ли между сторонами произойти недопонимание из-за заявлений французского лидера об армии Евросоюза, тот ответил, что быть с США в партнерских отношениях не означает раболепствовать перед ними.
По словам Макрона, Трамп, вероятно, играет в политические игры после неудачи на промежуточных выборах в Конгресс.
14 ноября представитель правительства Франции Бенжамен Гриво напомнил Трампу об общепринятых правилах приличия. До этого президент США в своем Twitter припомнил Франции Первую и Вторую мировые войны. Он также раскритиковал Париж за слишком высокие ввозные пошлины на вино и напомнил Макрону о его низких рейтингах. Это произошло 13 ноября, в день, когда Франция вспоминала жертв терактов в Париже в 2015 году. Тогда погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350 человек.
Заявление Макрона прозвучало 6 ноября. По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Политик также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.
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