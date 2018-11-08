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Юнкер «предсказал» будущее «большой семерки»
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Юнкер «предсказал» будущее «большой семерки» через 30 лет 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ожидает, что через 30 лет ни одна из стран-членов Евросоюза не будет входить в "большую семерку", объединение семи ведущих экономически развитых стран.
Сегодня G7 объединяет Великобританию, Германию, Италию и Францию.
"В предстоящие десятилетия мы будем терять экономический вес. Если сегодня это (доля ВВП ЕС в мировой экономике — ред.) это примерно 22-23%, через 20 лет это будет 15 — 16 — 17%. А через 30 лет ни одна страна Европейского союза не будет членом G7", — сказал Юнкер журналистам после встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля в четверг в Хельсинки.
По словам Юнкера, странам ЕС требуется совместными усилиями не допустить снижения значимости и экономического влияния ЕС.
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