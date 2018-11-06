Евросоюз изготовился к войне на три фронта

«По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США», — сказал Макрон в эфире радиостанции Europe1.

Чтобы ЕС мог оставаться самостоятельным субъектом мировой политики, ему нужно создавать собственные вооруженные силы, считает французский президент.

Авторы сценария

Точка зрения Макрона не является позицией Евросоюза в целом, однако Париж еще со времен де Голля всегда оставлял за собой право на «особое мнение», когда речь идет об оборонных вопросах.

Сегодня политика администрации Дональда Трампа вынуждает европейских членов НАТО готовить сценарий, при котором ЕС будет заботиться о своей обороноспособности сам, не рассчитывая на помощь из-за океана, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов

В НАТО, в трансатлантическом партнерстве десятилетиями сложилось «разделение труда» в сфере безопасности. Но в последние годы европейцы смещают центр тяжести в оборонной сфере на свою сторону Атлантики. Такой точкой отсечения стал Лиссабонский договор, в котором декларируется, что Евросоюз должен стать самостоятельной единицей в области внешней и оборонной политики, — сказал ранее «Ридусу» политолог.

За каждое направление этого сотрудничества назначена конкретная страна, отвечающая за его реализацию. Это уже не политические декларации, а конкретные материальные шаги в сторону самостоятельной оборонной деятельности.

Среди таких шагов — создание чисто европейской спутниковой группировки, Центра логистики в Европе для поддержки операций, создание базы обмена информацией в ответ на кибернетические атаки и угрозы и т. д. То есть ЕС создает собственную идентичность, — рассказывает Белов.

Как разлуки стон

Хотя США сами постоянно убеждают союзников по НАТО наращивать военные расходы, когда европейцы в самом деле взялись это делать, оказалось, что Штаты становятся для Евросоюза необязательным элементом системы безопасности.

В Вашингтоне не очень в восторге от того, что США светит перестать играть первую скрипку в НАТО. Получается, что своими требованиями США добились обратного результата: европейцы станут меньше тратиться на поддержание американских баз в Европе и на совместные с американцами учения, — говорит эксперт.

При этом Макрон вовсе не является автором идеи «чисто европейских» вооруженных сил. Он только «модернизировал» идею евроармии, предложенную в августе 2016 года чешским премьером Богуславом Соботкой , который высказался за создание вооруженных сил ЕС, «чтобы противостоять угрозам экстремистских боевиков, российской агрессии и кризису мигрантов».

Примерно тогда же, в конце 2016 года, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал неизбежность создания европейской армии, поскольку, по его мнению, США, с Трампом или без, в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

«Это музыка будущего, и она уже звучит, только многие европейцы пока ее не слышат», — сказал тогда Юнкер.

Идея «отсечь» ЕС от США была также коньком канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Не в последнюю очередь ее трудами в ноябре 2017 года ЕС принял план действий «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO), который поддержали все страны Евросоюза, кроме Великобритании, Дании и Мальты.

При этом Германия совершенно не стремится играть внутри европейской оборонительной структуры такую же доминирующую роль, какую США играют внутри НАТО.

Напротив, Берлин всячески отнекивается от такого «почета», спихивая эту роль Франции и другим странам, хотя чисто экономическое доминирование ФРГ в Европе никто не ставит под сомнение, — указывает Белов.

Заявления Евросоюза о возможности создания отдельной от НАТО армии ЕС — чистой воды политические игры, потому что ЕС просто не потянет содержание двух структур одновременно, комментировал тогда слова Юнкера политолог Александр Гусев