Лавров в Мадриде обсудит отношения РФ — ЕС и взаимодействие на международных площадках

Это первый рабочий визит главы МИД РФ Испанию за последние четыре года. В марте 2014 года он посещал Мадрид, где состоялись его встречи с главой внешнеполитического ведомства и премьер-министром королевства, а также королем страны.

Лавров прибыл в Мадрид накануне вечером. Как сообщила ранее журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова , в ходе визита планируется обсудить «всю гамму двусторонних отношений, а также взаимодействие двух стран на международной арене по наиболее актуальным проблемам мировой политики».

Ожидается, что кроме полноформатных переговоров с Боррелем, российский министр также будет принят королем страны Филиппом VI.

Содействие нормализации отношений

Как отметили в российском дипведомстве, между Россией и Испанией установился активный политический диалог. Именно в целях его интенсификации и расширения спектра обсуждаемых вопросов стороны в ходе визита Лаврова подпишут план политических консультаций между МИД России и Испании на 2019-2020 годы.

ОБСЕ, Совета Европы, Центральной темой предстоящих переговоров глав МИД двух стран станет положение дел на Европейском континенте. «Стороны проведут „сверку часов“ по вопросам двустороннего взаимодействия на ведущих международных площадках: ООН ОЗХО , — сообщили в российском дипведомстве. — Стороны также уделят внимание текущему состоянию отношений России с Евросоюзом НАТО под углом зрения возможного содействия их нормализации».

"Предполагается также обменяться мнениями по вопросам стратегической стабильности, ближневосточного урегулирования, ситуации вокруг Сирии, Ливии, на Украине, а также по ряду других вопросов международной повестки дня", — указали в министерстве.

В МИД РФ также обратили внимание на торгово-экономические связи, которые играют важную роль в развитии отношений Москвы и Мадрида. «В 2017 году товарооборот достиг $5,3 млрд, в текущем году рост продолжился, — отметили в ведомстве. — Уверенно работает межправительственная смешанная комиссия по экономическому и промышленному сотрудничеству, заседания которой регулярно проходят в обеих странах».

Гуманитарное и культурное сотрудничество станет отдельной темой на предстоящей встрече. «У наших стран накоплен богатый опыт реализации крупнейших совместных проектов в этих сферах, — отметили в дипведомстве. — Министры обсудят перспективы проведения в 2019-2020 годах запланированного перекрестного российско-испанского Года образования и науки с включением в него элемента молодежных обменов».

В министерстве подчеркнули, что данное мероприятие позволит «осуществить ряд важных проектов, направленных на укрепление позиций русского языка, отечественного образования и науки в культурном и научно-образовательном пространстве Испании, а также на улучшение взаимопонимания между народами наших стран».