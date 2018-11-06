МАДРИД, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в Мадриде проведет переговоры со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.
Это первый рабочий визит главы МИД РФ в Испанию за последние четыре года. В марте 2014 года он посещал Мадрид, где состоялись его встречи с главой внешнеполитического ведомства и премьер-министром королевства, а также королем страны.
Лавров прибыл в Мадрид накануне вечером. Как сообщила ранее журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе визита планируется обсудить «всю гамму двусторонних отношений, а также взаимодействие двух стран на международной арене по наиболее актуальным проблемам мировой политики».
Ожидается, что кроме полноформатных переговоров с Боррелем, российский министр также будет принят королем страны Филиппом VI.
Содействие нормализации отношений
Как отметили в российском дипведомстве, между Россией и Испанией установился активный политический диалог. Именно в целях его интенсификации и расширения спектра обсуждаемых вопросов стороны в ходе визита Лаврова подпишут план политических консультаций между МИД России и Испании на 2019-2020 годы.
Центральной темой предстоящих переговоров глав МИД двух стран станет положение дел на Европейском континенте. «Стороны проведут „сверку часов“ по вопросам двустороннего взаимодействия на ведущих международных площадках: ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОЗХО, — сообщили в российском дипведомстве. — Стороны также уделят внимание текущему состоянию отношений России с Евросоюзом и НАТО под углом зрения возможного содействия их нормализации».
"Предполагается также обменяться мнениями по вопросам стратегической стабильности, ближневосточного урегулирования, ситуации вокруг Сирии, Ливии, на Украине, а также по ряду других вопросов международной повестки дня", — указали в министерстве.
В МИД РФ также обратили внимание на торгово-экономические связи, которые играют важную роль в развитии отношений Москвы и Мадрида. «В 2017 году товарооборот достиг $5,3 млрд, в текущем году рост продолжился, — отметили в ведомстве. — Уверенно работает межправительственная смешанная комиссия по экономическому и промышленному сотрудничеству, заседания которой регулярно проходят в обеих странах».
Гуманитарное и культурное сотрудничество станет отдельной темой на предстоящей встрече. «У наших стран накоплен богатый опыт реализации крупнейших совместных проектов в этих сферах, — отметили в дипведомстве. — Министры обсудят перспективы проведения в 2019-2020 годах запланированного перекрестного российско-испанского Года образования и науки с включением в него элемента молодежных обменов».
В министерстве подчеркнули, что данное мероприятие позволит «осуществить ряд важных проектов, направленных на укрепление позиций русского языка, отечественного образования и науки в культурном и научно-образовательном пространстве Испании, а также на улучшение взаимопонимания между народами наших стран».