Фрегат «Адмирал Макаров» присоединится в группировке ВМФ в Средиземном море

Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс на Севастополь , сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В свою очередь, на смену «Вышнему Волочку» из Севастополя движется фрегат «Адмирал Макаров». Совершая переход, корабль уже выполнил комплекс корабельных боевых учений в Чёрном море, в частности, отработав взлёты и посадки на палубу вертолёта, а также слежение за подводной лодкой. Сегодня к исходу дня «Адмирал Макаров» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.

Постоянное соединение ВМФ в дальней морской зоне создано 21 сентября 2013 года для выполнения задач в Средиземноморском регионе с учётом складывающейся военно-политической обстановки.