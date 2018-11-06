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Фрегат «Адмирал Макаров» присоединится в группировке ВМФ в Средиземном море
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Фрегат «Адмирал Макаров» присоединится в группировке ВМФ в Средиземном море 

Парламентская газета + ещё 30 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс на Севастополь, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В свою очередь, на смену «Вышнему Волочку» из Севастополя движется фрегат «Адмирал Макаров». Совершая переход, корабль уже выполнил комплекс корабельных боевых учений в Чёрном море, в частности, отработав взлёты и посадки на палубу вертолёта, а также слежение за подводной лодкой. Сегодня к исходу дня «Адмирал Макаров» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.
Постоянное соединение ВМФ в дальней морской зоне создано 21 сентября 2013 года для выполнения задач в Средиземноморском регионе с учётом складывающейся военно-политической обстановки.
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