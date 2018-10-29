Меркель решила покинуть свой пост

СМИ сообщили об уходе Меркель с поста главы ХДС

По информации немецкого таблоида, на состоявшемся сегодня заседании партийного руководства Меркель заявила однопартийцам о готовности отказаться от председательства в ХДС.

Издание связывает это с предварительными итогами парламентских выборов в федеральной земле Гессен, согласно которым ХДС набирает на 11% голосов меньше, чем на прошлых.

Bild также сообщает, что в случае ухода Меркель на пост, который она занимает в течение 18 лет, намерен претендовать Фридрих Мерц — депутат Бундестага с 1994 по 2009 годы, в 2000-2002 годах возглавлявший парламентскую фракцию Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Баварии.

По данным издания, об этом Мерц может объявить уже сегодня.