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Меркель решила покинуть свой пост
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СМИ сообщили об уходе Меркель с поста главы ХДС 

Рамблер + ещё 34 58 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена отказаться от лидерства в партии Христианско-демократический союз Германии. Об этом стало известно Bild.
По информации немецкого таблоида, на состоявшемся сегодня заседании партийного руководства Меркель заявила однопартийцам о готовности отказаться от председательства в ХДС.
Обратный отсчёт для Меркель уже запущен
Издание связывает это с предварительными итогами парламентских выборов в федеральной земле Гессен, согласно которым ХДС набирает на 11% голосов меньше, чем на прошлых.
Bild также сообщает, что в случае ухода Меркель на пост, который она занимает в течение 18 лет, намерен претендовать Фридрих Мерц — депутат Бундестага с 1994 по 2009 годы, в 2000-2002 годах возглавлявший парламентскую фракцию Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Баварии.
По данным издания, об этом Мерц может объявить уже сегодня.
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