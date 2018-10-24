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Чехия отзывает дипломата из Саудовской Аравии
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Чехия отзывает дипломата из Саудовской Аравии 

Газета.Ru + ещё 16 2 часа назад
Фото: Osman Orsal/Reuters
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешская сторона отзывает одного дипломата из своего посольства в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Чехия отзывает дипломата из Саудовской Аравии из-за убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Он также добавил, что Чехия призывает провести прозрачное расследование убийства Хашукджи.
Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд пообещал наказать виновных в убийстве Хашукджи.
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