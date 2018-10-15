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Британия и ЕС согласовали 90% из вопросов Brexit
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В Польше заявили, что Британия и ЕС согласовали 90% из вопросов Brexit 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великобритания и ЕС согласовали 90% из вопросов Brexit, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
"Мы ждем того, что обе стороны придут к договоренности. Мы получили информацию о том, что 90% уже согласовано", — сказал Чапутович журналистам в Люксембурге.
По его словам, в переговорах "остались два сложных вопроса, касающихся границы с Северной Ирландией и перемещения товаров ".
"Мы не склонны драматизировать ситуацию. Мы наблюдаем и призываем к гибкости, потому что самый плохой выход — это полное отсутствие соглашения. Очень жесткий Brexit был бы невыгоден", — заявил Чапутович.
Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.
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