В Польше заявили, что Британия и ЕС согласовали 90% из вопросов Brexit

"Мы ждем того, что обе стороны придут к договоренности. Мы получили информацию о том, что 90% уже согласовано", — сказал Чапутович журналистам в Люксембурге.

По его словам, в переговорах "остались два сложных вопроса, касающихся границы с Северной Ирландией и перемещения товаров ".

"Мы не склонны драматизировать ситуацию. Мы наблюдаем и призываем к гибкости, потому что самый плохой выход — это полное отсутствие соглашения. Очень жесткий Brexit был бы невыгоден", — заявил Чапутович.

Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.