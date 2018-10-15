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Могерини прокомментировала санкции ЕС
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Могерини прокомментировала санкции ЕС в отношении властей Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕС не намерен смягчать свою позицию в отношении властей Венесуэлы, индивидуальные санкции останутся в силе, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
ЕС расширил в июне санкции в отношении Венесуэлы, добавив в санкционный список имена 11 официальных лиц, которых считает ответственными за нарушения прав человека и "подрыв демократии".
"Мы подтвердили жёсткую позицию в отношении политического кризиса в Венесуэле, особенно в том, что касается введенных ранее санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и политических прав в Венесуэле, эта политика продолжится, ЕС не рассматривает смягчения своей позиции по Венесуэле", — заявила Могерини по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
ЕС еще в начале года ввел санкции против ряда высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и верховного суда. Позднее Евросоюз заявлял, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.
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