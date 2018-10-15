Италия может развалить Евросоюз, пишут СМИ

Францию и Новая правительственная коалиция в Италии намерена надавить на Германию Еврокомиссию в вопросе реструктуризации итальянского долга, а это в конечном счете может привести к развалу Евросоюза , пишет Contra Magazin.

Как отмечает обозреватель австрийского издания, Рим фактически "объявил войну" Меркель и ЕС. Так, Вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо из "Движения пяти звезд" и глава МВД Маттео Сальвини из "Лиги Севера", которые настаивают на независимости страны от Брюсселя , составили проект бюжэета, в котором понижение налогов и универсальный доход превышают допустимые в Евросоюзе отметки дефицита бюджета в два процента ВВП — 2,4 процента.

При этом, по версии журнала, несмотря на то, что итальянский министр финансов Джованни Триа не желает согласовывать такой проект бюджета с Брюсселем, а, наоборот, выберет более про-европейский вариант.

Однако, пишет издание, у Сальвини и Ди Майо на руках есть серьезные козыри: превышающий два миллиарда евро госдолг, около миллиарда евро задолженности по системе Target2 и оказавшаяся в упадке банковская система. Отмечается, что с помощью этого политики смогут надавить на главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера , канцлера Германии Ангелу Меркель и главу МВФ Кристин Лагард , чтобы получить самые выгодные возможности для реструктуризации долга. Для итальянского правительства это будет "глотком свежего воздуха". Для этого дефицит бюджета сначала превысил два процента, а потом вернулся к допустимому уровню. Однако Рим при этом поставил условия, которые не устраивают Брюссель, и все это для того, чтобы "выставить его злодеем", и подогреть у итальянских граждан желание покинуть Евросоюз.

Вторая часть "наступления", которую Сальвини называет одной из своих целей, заключается в "перестройке" Евросоюза. Для этого политик стал союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана , который открыто выступает против президента Франции Эммануэля Макрона и Юнкера, а если венгерского лидера исключат из Европейской народной партии, то он ополчится и против Меркель, что в интересах министра внутренних дел Италии. Тогда, пишет журнал, Орбан вступит в альянс с евроскептической "Альтернативой для Германии".

Обозреватель Contra Magazin подчеркивает, что происходящее может свидетельствовать о "конце Евросоюза в том виде, в котором мы знаем его сейчас". По его мнению, Евросоюз находится в затруднительном положений, который может привести к развалу объединения и появлению нового союза.