Россия открестилась от обвинений по химоружию

Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений?

В понедельник, 15 октября, главы МИД стран ЕС соберутся в Люксембурге и официально утвердят «санкционный режим, предложенный Великобританией Францией после атак в Сирии и Солсбери», говорится в пресс-релизе британского МИД.

«Многие годы существовало международное табу на применение химического оружия, но оно сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Сейчас нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет это ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока. Эти новые санкции жизненно необходимы, но это не конец истории», — говорится в заявлении глава Форин-офиса Джереми Ханта.

Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Перед переговорами он встретится с коллегами из Польши Румынии и поблагодарит их за «поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия».

Хант, наряду с рядом ближайших союзников, будет призывать заморозить активы и запретить поездки тем, кто несет ответственность за использование и распространение химического оружия, передает The Telegraph

Таким образом, ЕС ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия. «Это было очевидно. Когда еще только произошла вся эта история в Солсбери, многие эксперты говорили, что метят в том числе и в Сирию. Эта давняя идея, что Россия якобы не отказалась от химического оружия, что она готовилась его применить, что Скрипаль это только начало, и дальше она руками Асада будет применять химоружие. Запущена такая политическая конструкция, чтобы был очередной повод продлить или усилить санкции», — считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

По его словам, вырисовывается картина, когда санкции могут объявляться не потому, что есть истинная причина, а только на основании формального повода, как с химическим оружием в данном случае.

«На Западе в последние годы доказательства подменяются обвинениями и санкциями. Зачем что-то доказывать, если само по себе обвинение уже становится доказательством? А подтверждением того, что это «доказательство» было основано на неком серьезном основании, становятся санкции», — говорит председатель Комитет Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

«В 30-е годы при Сталине говорили, что орган не ошибается. Примерно в этой парадигме и происходит сегодня санкционное давление», — добавляет Климов.

Доказательств того, что Россия использовала химическое оружие, по-прежнему нет. «В отличие от США мы еще в 2017 году уничтожили все запасы химического оружия на территории РФ. То, что там было найдено в Солсбери, как известно, производится во многих других странах мира, включая саму Великобританию, причем, недалеко от самого этого Солсбери. Молекулы обратного адреса не имеют», — говорит Климов.

«Что касается других косвенных обстоятельств, то они никоим образом не отменяют ни презумпцию невиновности, ни — самое главное — не указывают на то, кому выгодна эта история. У России нет резона и повода для этого», — считает собеседник.

Так как и на этот раз повод для санкций надуманный, значит, уже имеются договоренности, что санкциям быть, считает Морозов. «Это сугубо политическое решение именно потому, что за этим ничего не стоит в плане плохого поведения России. Рассчитывать на то, что, например, Италия или кто-то еще опрокинет эту политическую конструкцию, мне кажется, наивно. Итальянцы поиграют в эту историю, чтобы для себя выторговать что-нибудь выгодное во взаимоотношениях со странами ЕС», — говорит собеседник.

По словам Климова, все это является лишь продолжение массированной антироссийской истерии и желание Запада переключить внимание с собственных проблем на Россию — с Брексита, с незаконной эмиграции и т.д. «Почему остальные страны ЕС эту идею подхватывают, тоже нетрудно догадаться. Многие из них, к сожалению, находятся в прямой зависимости и от Вашингтона, и от более мощных стран ЕС. Им проще сделать вид, что они верят на слово кому надо, чем предпринять собственные шаги по восстановлению международного права», — говорит Климов. При этом, ничего радикального, что отличало бы новые санкции от того, чтобы было раньше, он не ждет.

Интересно, что британский министр, как ожидается, в понедельник также заявит о необходимости ускорить обсуждение введения санкционного режима в связи с кибератаками на ОЗХО Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. Обвинений в адрес России в подготовке хакерской атаки на ОЗХО, беспочвенны и являются грубой провокацией, заявил на днях постпред РФ при организации Александр Шульгин . По его словам, это попытка загнать Россию в угол в отместку за ее активную позицию по недопущению дальнейшей политизации ОЗХО.

На фоне «дела Скрипалей» на Западе началась настоящая шпиономания. В начале сентября министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обвиняла российский спутник в попытке шпионить за французско-итальянским спутником, до этого в Германии рассказали о деятельности «российских шпионов», а еще ранее американские власти предъявляли заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки в рамках расследования мнимого «вмешательства» Москвы в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Андрей Луговой. Европа заразилась от собственных фобий, а «та пропаганда, которую ведет США и, к сожалению, Великобритания, находит почву для своих плодов, коей является в итоге Европа», считает экс-сотрудник российских спецслужб, депутат Госдумы