Лондон добился своего

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Источник сообщил о достижении соглашения в ЕС по брекситу 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Европейский союз и Великобритания достигли соглашения об основных параметрах брексита, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Все основные разногласия сняты, переговорщики достигли принципиального соглашения», — рассказали агентству.
Ранее британский министр по делам брексита Доминик Рааб не исключил, что Лондон сможет достичь соглашения по условиям выхода страны из состава Европейского союза осенью 2018 года.
В сентябре глава Минфина Великобритании Филип Хэммонд заявил, что считает возможным достижение соглашения с ЕС по брекситу к началу ноября.
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