Британия и ЕС пришли к соглашению по Brexit 

Великобритания и Европейский союз договорились о параметрах Brexit, сообщил источник. При этом совсем недавно британский премьер Тереза Мэй утверждала, что переговоры зашли в тупик.
По словам дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, стороны достигли принципиального соглашения, а все основные разногласия сняты.
Как ранее заявлял председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отсутствие решения по выходу Лондорна из ЕС приведет к большим трудностям для всех сторон.
Напомним, Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года. Многие политики считают такой стремительный выход страны из сообщества неоправданным риском. Например, как сообщал News.ru, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что перенесёт Brexit, если его изберут премьер-министром. Он отметил, что Лондону необходимо больше времени, чтобы получить больше выгоды от «развода».