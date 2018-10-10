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Во Франции не намерены менять политический курс
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Во Франции заявили, что правительство не будет менять свой курс 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Франции не будет менять свой курс, несмотря на предстоящие возможные изменения в кабинете министров, заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.
Ранее сообщалось, что перестановки во французском кабмине произойдут после возвращения президента Эммануэля Макрона из Армении, куда он отправляется для участия в саммите франкофонии. В Париж французский лидер вернется в пятницу вечером. О необходимости обновлений в правительстве заговорили после отставки главы МВД Франции Жерара Коллона, который покинул свой пост неделю назад. Макрон поручил премьер-министру Эдуару Филиппу временно исполнять обязанности министра внутренних дел.
"Общее политическое выступление (перед парламентом) делается, когда меняется политика. Но это не тот случай… Мы поддерживаем направление, которое было зафиксировано", — сказал Гриво на брифинге в среду.
По его словам, поскольку изменений в политике правительства не будет, то и техническая отставка премьер-министра также не требуется.
Ссылаясь на слова Макрона во время заседания совета министров, Гриво отметил, что "нет никакого оспаривания политической линии в рамках парламентского большинства или правительства, как некоторые комментаторы это пытаются представить".
Также президент Франции подчеркнул, что нет никакого недопонимания между ним и главой правительства, добавил Гриво.
Французские СМИ сообщили, что перестановки в правительстве коснутся ряда министров. Гриво не стал комментировать эту тему, отметив, что решение за президентом и главой правительства.
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