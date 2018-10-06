Ещё
Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией 

Рамблер 1 час назад
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что предпочтет избежать ссоры с Москвой, хотя и высказывался в ее адрес критически в связи с хакерской атакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом он рассказал Юнкер в интервью австрийскому изданию Der Standard.
«Я не готов разругаться с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах», — сказал Юнкер, добавив к этому, что считает правильным «сохранять спокойствие» и поддерживать диалог с Россией.
«Мы должны принять то, что по соображениям архитектуры безопасности необходимо поддерживать связь с Россией и в чем-то действовать сообща», — сказал он.
В интервью также прозвучал вопрос о том, как Юнкер относится к неформальным отношениям австрийских политиков с российским президентом. Имелось в виду приглашение Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Мне достаточно иметь дело с последствиями моей собственной свадьбы, чтобы не вмешиваться в свадьбы других», — отшутился председатель Еврокомиссии.
Четвертого октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили кибератаку на ОЗХО, предпринятую россиянами. Сообщалось также, что подозреваемые высланы из страны. В МИД России происходящее сочли шпиономанией.
«Западная шпиономания набирает обороты», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Комментарии84
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелев экстренно госпитализирован31
Фото водительских прав Чепиги попало в Сеть56
«Заявления носят панический характер»142
Итоги шоу «Голос 60+» возмутили соцсети62
Крым обратился к Украине с предупреждением290
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:55
«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»
В мире Статьи
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
00:32
Киев пожаловался на провокации в РФ
В мире Статьи
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение