Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией 

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что предпочтет избежать ссоры с Москвой, хотя и высказывался в ее адрес критически в связи с хакерской атакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом он рассказал Юнкер в интервью австрийскому изданию Der Standard.
«Я не готов разругаться с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах», — сказал Юнкер, добавив к этому, что считает правильным «сохранять спокойствие» и поддерживать диалог с Россией.
«Мы должны принять то, что по соображениям архитектуры безопасности необходимо поддерживать связь с Россией и в чем-то действовать сообща», — сказал он.
В интервью также прозвучал вопрос о том, как Юнкер относится к неформальным отношениям австрийских политиков с российским президентом. Имелось в виду приглашение Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Мне достаточно иметь дело с последствиями моей собственной свадьбы, чтобы не вмешиваться в свадьбы других», — отшутился председатель Еврокомиссии.
Четвертого октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили кибератаку на ОЗХО, предпринятую россиянами. Сообщалось также, что подозреваемые высланы из страны. В МИД России происходящее сочли шпиономанией.
«Западная шпиономания набирает обороты», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.