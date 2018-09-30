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Евросоюз сравнили с СССР
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Глава МИД Великобритании сравнил ЕС с СССР, заявив, что он держит своих членов в плену 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз не должен уподобляться СССР, создавая препятствия для членов сообщества, которые хотят его покинуть. Об этом заявил глава британского МИД Джереми Хант, выступая на открывшемся в воскресенье съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.
"Что случилось с верой в европейскую мечту и ее идеалами? ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть, — сказал Хант, подчеркнув, что обращается к политикам в Брюсселе. — Урок истории совершенно ясен: если вы превратите ЕС из клуба в тюрьму, то стремление покинуть ее не уменьшится, а будет лишь расти, и мы не будем единственным узником, который захочет бежать из плена".
По его словам, отказ Брюсселя принять "руку дружбы, протянутую премьер-министром" Терезой Мэй, и продолжать полноценное сотрудничество с Лондоном грозит трагическими последствиями для Европы. Он также заявил, что, "пытаясь наказать Британию", ЕС борется со следствием, а не с причиной Brexit, которой является неспособность европейских элит, в том числе и британской, справиться с вызовами, которые стоят перед сообществом в сфере миграционной политики.
"Никогда не принимайте британскую вежливость за слабость, потому что, если вы зажмете в угол такую страну, как Британия, мы не сдадимся, а будем драться", — добавил Хант, дав понять, что британское правительство по-прежнему не намерено идти на уступки ЕС.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны будут одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать британские предложения, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем.
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